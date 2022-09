NVIDIA rilascia un nuovo driver GeForce per Overwatch 2

Novità in arrivo per i giocatori GeForce che grazie ai game ready driver si preparano per l’arrivo di "Overwatch 2"!

NVIDIA ha rilasciato unnuovo driver GeForce che offre prestazioni ottimizzate perOverwatch 2, titolo che verrà lanciato il prossimo 4 ottobre e che supporterà NVIDIA Reflex.L’aggiornamento porterà con sé anche il supporto per 4 nuovi display di gioco compatibili con G-SYNC e 16 nuove impostazioni per ottimizzare l’esperienza di gioco sui titoli più popolari.

Game Ready Driver perOverwatch 2 con NVIDIA Reflex

Overwatch 2è un titolo multiplayer completamente rinnovato rispetto al precedente, ora progettato per il combattimento 5v5. Con i nuovi drivers, sin dal momento del lancio, i giocatori GeForce potranno sfruttare la reattività aumentata grazie a NVIDIA Reflex, una tecnologia in grado di ridurre la latenza di sistema fornendo così un'acquisizione più rapida dei bersagli, tempi di reazione più rapidi ed una migliore precisione di mira per i giochi competitivi. Per massimizzare la competitività, l’aggiornamento permette di aumentare la frequenza dei fotogrammi con schede grafiche più veloci e sfruttare l'impareggiabile nitidezza dei monitor da gioco per eSport G-SYNC a 360 Hz.





Con le nostre nuove schede grafiche GeForce RTX serie 40, sarà possibile superare i 360 frame al secondo a 2560x1440, il nuovo standard di risoluzione per garantire prestazioni sorprendenti, nitidezza e giochi a bassa latenza. In effetti, le nostre nuove GPU sono così veloci cheBlizzard ha aumentato il limite di frame rate inOverwatch 2a 600 frame al secondo.





"Overwatch 2 brilla con una GeForce RTX 4080 e con l'impostazione 'Epic', anche in un combattimento di squadra il gioco non è mai stato più fluido o reattivo" -John Lafleur, Technical Director, Overwatch.





Altri aggiornamenti e novità:

Questo nuovo driver NVIDIA Game Ready aggiunge anche altre funzionalità, tra cui:

Supporto per 4 nuovi display di gioco compatibili con G-SYNC, tra cui:

HP HyperX Armada 27



HP HyperX Armada 25



Sony IZONE M9



Sony IZONE M3

16 nuovi giochi ottengono migliorie nelle impostazioni di gioco per un gameplay fluido e ottimizzato. Sono supportati oltre 1000 titoli e questa versione del driver aggiunge il supporto per altri 16, tra cui:

Call of the Wild: The Angler



Destroy All Humans! 2 - Reprobed



F1 Manager 2022



Farthest Frontier



Inside the Backrooms



Isonzo



Lego Brawls



Marvel's Spider-Man Remastered



Metal: Hellsinger



MultiVersus



Rumbleverse



Saints Row (2022)



Scathe



Steelrising



Two Point Campus



Way of the Hunter

Informazioni sui driver Game Ready

I GeForce Game Ready driver offrono la migliore esperienza per i tuoi giochi preferiti perché sono accuratamente ottimizzati in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware desktop e laptop per le massime prestazioni e affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato creato da zero come metodo per fornire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build e driver di gioco prima del rilascio al pubblico. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per trovare ottimizzazioni, risolvere i problemi e garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e prestazioni al momento del lancio.

Link correlati:

Articolo su GeForce.com in merito al driver Game Ready perOverwatch 2:

https://www.nvidia.com/en-us/ geforce/news/overwatch-2- geforce-game-ready-driver

Overwatch 2 600 FPS frame cap su YouTube:

https://www.youtube.com/watch? v=lbcYFgQJOLM

Panoramica del driver Game Ready su YouTube:

https://youtu.be/u1BOC6oMCz4

Driver Game Ready e Studio - Esperienze degli sviluppatori su YouTube:

https://youtu.be/jcbmuN9HaNA

Driver Game Ready spiegati su GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/ geforce/news/game-ready- driver-program-ultimate- gaming-platform

Driver NVIDIA su GeForce.com

https://www.nvidia.com/en-us/ geforce/drivers/

