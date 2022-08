505 GAMES PROTAGONISTA AL GAMESCOM

Il publisher ha presentato la sua line-up di videogiochi in uscita nella splendida cornice di Colonia

L’edizione 2022 di Gamescom, il più grande evento consumer di computer e videogiochi al mondo, ha visto il ritorno 505 Games che ha presentato alcuni dei prossimi titoli del suo catalogo, tra cui:



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, l'attesissimo JRPG, mostrato in anteprima il 24 agosto nel corso dell'IGN Live Show, realizzato dal creatore della classica serie JRPG Suikoden, sarà caratterizzato da un enorme cast giocabile, composto da oltre un centinaio di personaggi, un sistema di combattimento unico e uno stile grafico JRPG classico. Questo videogioco uscirà nel 2023. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è stato nominato "Game Of Gamescom 2022" da JPGames.de.



Sono stati inoltre mostrati nuovi filmati e forniti ulteriori dettagli di. Le presentazioni di questi tre videogiochi sono state supportate da sessioni di gameplay, interviste con gli sviluppatori e spettacoli dal vivo.si è unito alla line-up di titoli di 505 Games. Questo videogioco è una rivisitazione moderna dei classici wargame strategici a esagoni, ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale. Segui le orme dei grandi comandanti militari in un'immersione tattica, educativa e storicamente accurata dell'ora più buia dell'umanità. In concomitanza con il nuovo gioco, lo sviluppatore Noobz from Poland aggiornerà anche il suo titolo precedentecon una fazione di gioco completamente nuovaIl celebre roguelitedebutterà il 27 ottobre su Xbox e PC via Gamepass e ha rubato la scena nel Corso dell’Xbox FanFest.