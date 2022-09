Cos'è il Digital Advertising e perché è così importante la Pubblicità Digitale?

Attualmente, il digital advertising sta acquisendo sempre più importanza per le aziende quando si tratta di pubblicizzare i propri prodotti e servizi. La tecnologia digitale sta cambiando le abitudini di consumo del pubblico e tutto ciò genera un cambiamento nella comunicazione da parte delle aziende.



Pertanto, l' importanza della pubblicità digitale sta crescendo e si prevedono sempre più investimenti pubblicitari nei prossimi anni. Ci sono infatti già settori che non possono funzionare se non si trovano online e, sempre più, sono i settori che stanno ottenendo vantaggi e redditività dal digital advertising.



I diversi formati offerti dalla pubblicità digitale sono sempre più utilizzati per sviluppare strategie di marketing efficaci. Successivamente, spiegheremo cos'è la pubblicità digitale e quanto sia importante oggi per aziende e organizzazioni.



Che cos'è il Digital Advertising?

La pubblicità digitale è uno strumento che offre la possibilità di promuovere e pubblicizzare prodotti e servizi attraverso i media digitali. Si concentra sulle tecniche di divulgazione, promozione e comunicazione che un'azienda può lanciare per attuare strategie di marketing nel mondo digitale.



La pubblicità e il marketing digitale, come ci spiega Emanuele Parrotto, responsabile della omonima web agency di Lecce, sono diventati un'opzione di grande importanza per le aziende, poiché sempre più pubblico utilizza l'ambiente digitale per comunicare, interagire, ottenere informazioni e acquistare beni o servizi. Allo stesso tempo, offre alle aziende un gran numero di vantaggi a un costo inferiore rispetto ad altri mezzi, come quelli tradizionali, aumentandone la redditività.

Quali sono i suoi vantaggi?

Il digital advertising offre numerosi vantaggi quando si esegue un'efficace strategia di marketing e pubblicità. Vi mostriamo alcuni dei vantaggi che riteniamo più rilevanti:





Aumenta la consapevolezza del marchio : ci consente di pubblicizzare il nostro marchio e la nostra azienda prima di iniziare a promuovere e pubblicizzare i nostri prodotti e servizi.

: ci consente di pubblicizzare il nostro marchio e la nostra azienda prima di iniziare a promuovere e pubblicizzare i nostri prodotti e servizi. Aumenta la visibilità : possiamo essere facilmente visti ogni giorno, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

: possiamo essere facilmente visti ogni giorno, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Seleziona il pubblico : grazie alla pubblicità digitale, possiamo segmentare il pubblico e selezionare il pubblico di destinazione a cui rivolgerci in ciascuna delle nostre azioni di marketing online. Ha una grande capacità di segmentazione per poter raggiungere il pubblico realmente interessato ai nostri prodotti e servizi.

: grazie alla pubblicità digitale, possiamo segmentare il pubblico e selezionare il pubblico di destinazione a cui rivolgerci in ciascuna delle nostre azioni di marketing online. Ha una grande capacità di segmentazione per poter raggiungere il pubblico realmente interessato ai nostri prodotti e servizi. Redditività : se la confrontiamo con altri tipi di pubblicità, il costo è molto più basso. Offre la possibilità di adattarsi ad ogni situazione e strategia, con grande redditività in proporzione all'investimento.

: se la confrontiamo con altri tipi di pubblicità, il costo è molto più basso. Offre la possibilità di adattarsi ad ogni situazione e strategia, con grande redditività in proporzione all'investimento. Comunicazione bilaterale : ci offre la possibilità di interagire. Ricevere feedback dai clienti e dagli utenti, offrendoci informazioni per migliorare e fidelizzare.

: ci offre la possibilità di interagire. Ricevere feedback dai clienti e dagli utenti, offrendoci informazioni per migliorare e fidelizzare. Ottimizzazione del tempo : lo sviluppo di una campagna pubblicitaria digitale viene effettuato in periodi di tempo più brevi, il che consente di organizzare il tempo in modo efficace. A loro volta, può essere modificata, messa in pausa, avviata e interrotta in qualsiasi momento.

: lo sviluppo di una campagna pubblicitaria digitale viene effettuato in periodi di tempo più brevi, il che consente di organizzare il tempo in modo efficace. A loro volta, può essere modificata, messa in pausa, avviata e interrotta in qualsiasi momento. Metriche: la pubblicità digitale offre dati e informazioni molto specifici in tempo reale su come sta funzionando la strategia, potendo analizzare i risultati per migliorare le azioni.

Quali formati di pubblicità digitale possiamo utilizzare?

L'ecosistema digitale ci offre la possibilità di sviluppare campagne e strategie di marketing, utilizzando diverse forme di pubblicità digitale. Ne indichiamo alcuni.





Pubblicità sui motori di ricerca o SEM . Grazie al SEM o al Search Engine Marketing, possiamo sviluppare campagne pubblicitarie ads per click sui motori di ricerca. È uno dei formati di pubblicità digitale più popolari. Gli stessi motori di ricerca, come Google o Bing, ci offrono strumenti per sviluppare campagne pubblicitarie e generare visite al nostro sito Web in base a ciò che l'utente sta cercando.

. Grazie al SEM o al Search Engine Marketing, possiamo sviluppare campagne pubblicitarie ads per click sui motori di ricerca. È uno dei formati di pubblicità digitale più popolari. Gli stessi motori di ricerca, come Google o Bing, ci offrono strumenti per sviluppare campagne pubblicitarie e generare visite al nostro sito Web in base a ciò che l'utente sta cercando. I Social Ads con uno dei formati pubblicitari digitali utilizzati e che sono in continua crescita. Ci sono un gran numero di utenti che utilizzano diversi social network per comunicare, imparare e interagire. I social network generano un traffico elevato, quindi è di vitale importanza utilizzarli per realizzare una strategia di marketing digitale, che a sua volta ci consente di segmentare efficacemente il target. Ci sono diversi social network in cui possiamo sviluppare le nostre campagne pubblicitarie, ognuno di essi ha caratteristiche diverse, le principali a nostro avviso sono:



Annunci Facebook: offrono molte possibilità, dall'aumento del pubblico, al miglioramento dell'immagine del marchio, alla pubblicità di prodotti e servizi, al servizio clienti, ecc. Annunci Instagram: questo è uno dei social network più utilizzati, una delle sue caratteristiche principali è che si concentra sull'essere molto visivi, il che consente di attirare facilmente l'attenzione. Annunci Twitter: ci consente di aumentare le interazioni degli utenti, rende più facile per i contenuti raggiungere un pubblico più ampio in modo segmentato. Annunci LinkedIn: offre alle aziende di pubblicare annunci rivolti principalmente a un tipo di pubblico professionale. Tik Tok Ads: i suoi utenti attivi, per lo più giovanissimi, sono già più di quelli di Twitter ed è meno saturo di pubblicità rispetto al resto dei social network. Offre la possibilità di lanciare campagne pubblicitarie molto creative e segmentate.

Pubblicità sul blog . Si tratta di realizzare azioni pubblicitarie attraverso un blog aziendale, reperibile sul sito web dell'azienda. Consente l'utilizzo di Brand content o Storytelling per effettuare pubblicazioni periodiche di contenuti di interesse. Ha lo scopo di promuovere e informare sui prodotti o servizi offerti dalla società, direttamente o indirettamente. A sua volta, genera posizionamento e traffico verso il sito web principale.

. Si tratta di realizzare azioni pubblicitarie attraverso un blog aziendale, reperibile sul sito web dell'azienda. Consente l'utilizzo di Brand content o Storytelling per effettuare pubblicazioni periodiche di contenuti di interesse. Ha lo scopo di promuovere e informare sui prodotti o servizi offerti dalla società, direttamente o indirettamente. A sua volta, genera posizionamento e traffico verso il sito web principale. Marketing via email . Questa opzione ci consente di connetterci e comunicare con i clienti già stabiliti nel nostro database su notizie, contenuti o promozioni. A nostra volta, possiamo lanciare campagne di download di contenuti in cambio di determinate informazioni di contatto di potenziali clienti o lead da includere nel nostro database. Dal nostro database, possiamo segmentare in modo specifico le e-mail che vogliamo lanciare, a seconda del cliente o dell'utente.

. Questa opzione ci consente di connetterci e comunicare con i clienti già stabiliti nel nostro database su notizie, contenuti o promozioni. A nostra volta, possiamo lanciare campagne di download di contenuti in cambio di determinate informazioni di contatto di potenziali clienti o lead da includere nel nostro database. Dal nostro database, possiamo segmentare in modo specifico le e-mail che vogliamo lanciare, a seconda del cliente o dell'utente. Pubblicità display o video . Il contenuto video è uno dei più consumati ed efficaci. È qualsiasi contenuto visivo che può essere inserito o riprodotto in una pagina Web, blog o piattaforme specifiche per esso, come YouTube, e Vimeo, tra gli altri. I video possono anche essere inclusi in banner o pop-up.

. Il contenuto video è uno dei più consumati ed efficaci. È qualsiasi contenuto visivo che può essere inserito o riprodotto in una pagina Web, blog o piattaforme specifiche per esso, come YouTube, e Vimeo, tra gli altri. I video possono anche essere inclusi in banner o pop-up. Banner . Si tratta di spazi pubblicitari ubicati in punti strategici di un sito web, blog o altre piattaforme. Hanno immagini, testo o video. Attirano l'attenzione degli utenti.

. Si tratta di spazi pubblicitari ubicati in punti strategici di un sito web, blog o altre piattaforme. Hanno immagini, testo o video. Attirano l'attenzione degli utenti. Retargeting online: consente di sfruttare le informazioni degli utenti ottenute tramite i cookie per poter mostrare loro i contenuti in base alle loro azioni. In questo modo, offriamo informazioni pertinenti e specifiche in base a ciò che stanno cercando.

Perché il Digital Advertising è così importante?

La pubblicità digitale ci offre un'ampia varietà di vantaggi e opzioni per poter sviluppare la nostra strategia di marketing, rispetto ad altri media tradizionali. Ci permette di controllare la programmazione e il budget che sarà dedicato alla campagna.

A nostra volta, possiamo avere un maggiore controllo su altri media, come quando e come verranno lanciati, a quale pubblico di destinazione ci rivolgeremo, modificheremo o aggiorneremo i contenuti per migliorare i risultati. Abbiamo le informazioni e i dati in tempo reale, con i quali possiamo analizzare e determinare i risultati o le variazioni da effettuare. Ci consente inoltre di conoscere la portata degli annunci in tempo reale.



Come abbiamo indicato, l' importanza della pubblicità digitale è enorme, poiché ci offre un gran numero di opzioni e vantaggi. Dobbiamo tenere presente che è in un processo di crescita continua, che rende ancora più interessante poter sviluppare qualsiasi azione o strategia di comunicazione e marketing.



Per sviluppare una campagna pubblicitaria digitale efficace, devi disporre delle attrezzature e degli strumenti giusti, per questo invitiamo a richiedere sempre una consulenza di un esperto, che sarà in grado di mostrare i vantaggi che il marketing digitale può offrirti.



