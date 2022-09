Strage Canada : arrestato il killer in fuga Myles Sanderson

, ricercato per il massacro di coltelli nel Saskatchewan,, è stato. L'uomo avrebbe agito insieme al fratello Damien, trovato morto lunedì scorso mentre era in corso la caccia ai due. "Non ci sono più rischi per la sicurezza pubblica", ha rassicurato la polizia canadese.

La fuga del 30enne è durata quattro giorni. Secondo gli inquirenti, i due hanno ucciso casa per casa nella comunità rurale dei nativi canadesi, segno che - secondo gli esperti - gli assassini conoscevano le loro vittime. E a proposito di questi ultimi (dieci, più diciotto feriti), iniziano ad emergere dettagli su chi fossero: tra loro ci sono un vedovo di 77 anni, un 49enne con due figlie e un 62enne che è intervenuto per aiutare i primi feriti. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno spinto i fratelli Sanderson a compiere la Strage.

Altre News per: stragecanadaarrestatokillerfugamylessanderson