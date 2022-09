Skincare Uomo: Prenditi Cura della Pelle con le Creme Viso Naturali per Maschi

Anche gli uomini hanno bisogno di prendersi cura della pelle del viso ogni giorno. Per fare questo necessitano di una buona crema idratante adatta alle proprie esigenze. Quali trattamenti viso sono adatti agli uomini? In cosa differisce la cura della propria pelle da quella delle donne?

Non c'è niente di sbagliato nel fatto che un uomo usi la crema idratante della mamma o della patner la mattina dopo la doccia. Solo che non è l'ideale. Essendo lo strato corneo più denso e più attaccato, servirebbe una crema più fluida, che penetri più facilmente e che contenga anche speciali prodotti attivi per pelli sensibili necessari per limitare l'effetto delle aggressioni esterne quotidiane.

Questo è il motivo per cui molti marchi di cosmetici ora offrono agli uomini trattamenti appositamente pensati per loro.



I cosmetici naturali bio sono realizzati con ingredienti provenienti da agricoltura biologica. Sono spesso utilizzati da persone che desiderano cure efficaci senza agenti artificiali. Le creme viso uomo naturali consistono in un trattamento, che permette di avere una bella pelle senza danneggiarla e irritarla con agenti nocivi.



La pelle maschile, come quella femminile, va trattata con prodotti di qualità se vogliamo che sia radiosa. I componenti dei cosmetici naturali sono accuratamente selezionati in modo che il prodotto dia un risultato ottimale durante le applicazioni. È consigliato di utilizzare questo tipo di prodotto soprattutto quando si ha la pelle sensibile, perché in questi tipi di cosmetici sono presenti pochi o pochissimi agenti chimici.

Tra questi, vedi i prodotti Valuxxo, ci sono trattamenti per il viso a base di ingredienti naturali biologici come tè verde, cetriolo, erbe selvatiche, aloe vera, olio di jojoba e altri. Le loro creme skincare sono efficaci e forniscono un'ottima nutrizione per l'epidermide.

La pelle del viso degli uomini è composta, come detto, in modo diverso da quella delle donne, è circa il 20% più spessa e il collagene è più voluminoso, queste caratteristiche fanno si che la pelle si raggrinzisca meno velocemente, in primo luogo perché è più protetta dalle aggressioni esterne, inoltre, perché ha una maggiore riserva idrica.



Ma a causa della rasatura, quotidiana o meno che sia, è soggetta a un'aggressività maggiore di quella delle donne e quindi le creme per trattamento viso uomini si adattano in modo diverso a quelle realizzate per le donne



I trattamenti da scegliere per proteggere il viso variano in base all' età e quindi in base al loro tipo di pelle. Gli adolescenti, per la maggior parte, non sceglieranno creme per ringiovanire o eliminare le rughe, ma per curare la loro acne. Gli uomini più maturi, dai 30 ai 50 anni, trattamenti per purificare, idratare il viso ed attenuare i segni dell'invecchiamento.

È bene sapere anche che pulirsi il viso ogni giorno non basta. Per avere una bella pelle, quest'ultima deve essere anche ben idratata. Poichè l'offerta di creme viso naturali per uomo è in continua crescita non è facile fare la scelta giusta.

Per non sbagliare bisogna considerare alcuni fattori:



Per le pelli cosiddette normali (che non incontrano alcun vero problema), una crema idratante molto fluida può già bastare: Il viso infatti ha bisogno di essere ben idratato e protetto dalle aggressioni esterne come inquinamento e polvere.

Per la pelle mista (grassa sulla zona T: fronte, naso e mento), l'obiettivo è opacizzare questa parte idratando il resto del viso. Meglio quindi optare per un trattamento misto, sia opacizzante che idratante.

Se la pelle è grassa bisogna sradicare i suoi peggiori nemici: brufoli e punti neri. Per fare ciò, è consigliato scegliere un trattamento combinato che asciughi e opacizzi le aree problematiche e idrati la pelle per tutto il giorno.

Per le pelli secche, l'obiettivo è idratare intensamente la pelle scegliendo, se possibile, prodotti naturali poco aggressivi e pensati perle pelli sensibili. Le consistenze devono essere leggere quindi optiamo per latti fluidi, lozioni e creme.



Negli uomini le rughe compaiono molto più tardi che nelle donne. La carnagione chiara degli uomini comincerà a mostrare i primi segni del tempo intorno ai quarant'anni, gli altri tipi di carnagione più scura non avranno rughe prima dei cinquant'anni.

Si consiglia quindi di scegliere un prodotto adatto, antietà, dalla texture fresca per idratare in profondità la pelle e cancellare le rughe.

Non è più raro, infatti, imbattersi nel mercato dei cosmetici BB cream , CC cream e altri tipi di creme leggermente colorate appositamente studiate per gli uomini. Questi prodotti permettono di rilassare e uniformare l'incarnato senza l'effetto make up e, soprattutto, di mimetizzare arrossamenti e altri problemi della pelle come la rosacea.

Ma attenzione, questo tipo di creme non sono abbastanza idratanti per essere usate da sole, soprattutto per la pelle secca e sensibile.

