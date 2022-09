GTA Online: nuova muscle car Declasse Vigero ZX, nuova serie di gare HSW e molto altro

In più, ottieni articoli a tema verde nella seconda settimana dell’evento Sprunk vs eCola, nuova serie di gare HSW su PS5 e Xbox Series X|S e molto altro



Un motore fatto di muscoli che metterebbe in ginocchio i palestrati più pompati e i sollevatori di ego più convinti, la nuovissima Declasse Vigero ZX è approdata a Los Santos.

Con una vittoria senza precedenti, il magnate dell'auto locale Simeon Yetarian si è assicurato i diritti esclusivi di vendita al dettaglio della Declasse Vigero ZX. Quindi, oltre a essere disponibile sul sito di Southern San Andreas Super Autos, puoi trovarla presso l'autosalone Premium Deluxe Motorsport, e sarà anche possibile provarla prima dell'acquisto.

E per renderla ancora più ruggente, i giocatori su console di ultima generazione possono portare la Vigero ZX da Hao's Special Works presso l'Autoraduno di LS per applicarle una serie di modifiche alle prestazioni da capogiro.



Ricompense doppie nella serie di gare HSW con nuove gare aggiunte

I veicoli modificati da Hao's Special Works sono potenziati in tutto e per tutto: la serie di gare HSW presuppone che gareggino l'uno contro l'altro per stabilire qual è il più dominante su alcuni dei più brutali incroci, tratti di autostrada e parchi industriali di Los Santos.

Scopri le nuove gare aggiunte alla serie di gare HSW su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e anche se ti ritroverai a lottare in mezzo al gruppo, ti aggiudicherai ricompense doppie per tutta la settimana.



Occhiali fuori misura verdi sfumati gratis

Mentre la sfida Sprunk vs eCola raggiunge il culmine e il costoso marketing Sprunk inonda le strade, gettati nella mischia a tema Sprunk questa settimana con un paio di occhiali Fuori misura verdi sfumati gratis, per mostrare da che parte stai.



Questa settimana nell'autosalone di Simeon

Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon questa settimana per scoprire i veicoli elencati qui sotto, oltre alla nuova Declasse Vigero ZX. Provali su strada e poi acquistali a titolo definitivo:



La Canis Mesa verde classico, precedentemente non disponibile all'acquisto in GTA Online

L'Imponte Beater Dukes verde perlescente con livrea a strisce bianche, scontata del 50% questa settimana

La Bravado Banshee con vernice verde opaco e livrea a strisce racing nere, scontata del 40% questa settimana

La Dundreary Landstalker XL in verde brillante classico con livrea con fiamme



Autosalone Luxury Autos: l'Annis S80RR e l'Överflöd Imorgon verde Sprunk

Visita l'autosalone Luxury Autos di fronte ai Record A Studios per ammirare l'Annis S80RR (questa settimana scontata del 40%) e l'Överflöd Imorgon, entrambe esposte in vetrina e pronte all'acquisto.



Bonus sui bunker per chi contrabbanda armiIl commercio illegale di armi è in crescita e la domanda e l'offerta sono una formula delicata, ma tu sei dalla parte giusta dell'equazione. I trafficanti d'armi possono contare su velocità di ricerca aumentata di 1.5 volte per tutta la settimana, GTA$, RP e unità di ricerca doppi nelle missioni di consegna dei dati di ricerca. I trafficanti d’armi possono anche guadagnare 250.000 GTA$ bonus completando una missione di vendita del bunker e altri 250.000 GTA$ completando 3 missioni di vendita del bunker (entrambi i bonus saranno consegnati entro 72 ore dal completamento).



Solo su PlayStation 5 eXbox Series X|S



Veicolo di prova premium di Hao: Grotti Turismo Classic

Visita il cuore pulsante dell’Autoraduno di LS e dai un’occhiata a cosa hanno dato vita i geni dell’ingegneria di Hao’s Special Works: una Grotti Turismo Classic scalpitante, che emana bagliori viola e non vede l’ora di mettersi in pista. Fai un giro di prova o acquistala direttamente da Hao per usarla nelle prossime gare.



Prova a tempo HSW della settimana

A proposito di linea di partenza: la Prova a tempo HSW di questa settimana si svolge tra North Chumash e le Palomino Highlands.



GTA$ e RP tripli nella serie di sfide sfrenate a San Andreas



Come parte dei festeggiamenti per la sfida Sprunk contro eCola, i piloti di stock car che si danno battaglia nella serie di sfide sfrenate a San Andreas continueranno a ottenere GTA$ e RP tripli fino al termine della sfida il 28 settembre.



GTA$ e RP doppi in Velocità esplosiva di ritorno questa settimana



Questa settimana vede il ritorno di alcune modalità molto amate, tra cui Sumo, Autoscontro territoriale, Guerra territoriale e Velocità esplosiva.

Resta al di sopra della soglia di velocità, o ferma il camion o l'autobus carichi di esplosivi in Velocità esplosiva per ottenere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.



Car Meet Prize Ride: The Declasse Mamba



Piazzati tra i primi 2 nella serie di inseguimenti per 2 giorni di fila questa settimana per mettere le mani su una nuovissima Declasse Mamba verde.



Prova la Pfister Astron, il Mammoth Patriot Mil-Spec e il Gallivanter Baller ST



La collezione di veicoli "prova prima di comprare" presso l'Autoraduno di LS questa settimana sono tutti verde Sprunk. Visita l'area di prova per testare la Pfister Astron, il Mammoth Patriot Mil-Spec e il Gallivanter Baller ST.



Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Ocelot Locust



Il primo premio settimanale della ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond è una Ocelot Locust verde Sprunk. Visita la lobby una volta al giorno per tentare la fortuna. Potresti vincere anche GTA$, RP, capi d'abbigliamento, premi misteriosi e molto altro.



GTA+

vantaggi del mese per gli abbonati a GTA+:

La nuova Declasse Vigero ZX, completa di modifica alle prestazioni di Hao's Special Works

Due livree per la Declasse Vigero ZX esclusive per gli abbonati a GTA+

Clubhouse dell'MC di Vespucci Beach

50% di GTA$ e RP extra in missioni di vendita dello stabilimento di centauri, Commissioni della clubhouse e altre attività per guadagni extra

Abbigliamento e accessori gratis e altro ancora

Vai sulla pagina di GTA+ per scoprire tutti i vantaggi dell'abbonamento GTA+ disponibili fino al 28 settembre. Per saperne di più su come sfruttare al massimo l'abbonamento GTA+, dai un'occhiata alla Guida a GTA+.



SCONTI:



Come parte dell’evento Sprunk vs eCola, le livree a tema Sprunk ed eCola continuano ad essere gratis. A parte gli articoli a tema soft-drink, questa settimana ci sono molti altri sconti, tra cui il -40% sui bunker e sulle loro migliorie e rifornimenti. Anche Hao si sente particolarmente generoso e offre uno sconto del 30% su tutti i costi di conversione, messa a punto del motore, trasmissione, turbo e freni.





Imponte Beater Dukes - 50% di sconto

Pfister Comet Safari - 50% di sconto

Shitzu Hakuchou Drag - 50% di sconto

Annis S80RR - 40% di sconto

Bravado Banshee - 40% di sconto

Pfister Astron custom - 40% di sconto

Vapid Desert Raid - 40% di sconto

LF-22 Starling - 40% di sconto

BF Dune FAV - 40% di sconto

Gallivanter Baller ST - 30% di sconto

Vantaggi di Prime GamingI giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 125.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.Tutti i bonus in GTA$ saranno depositati presso il tuo conto alla Maze Bank entro 72 ore all’inizio del prossimo evento settimanale.

Altre News per: onlinenuovamuscledeclassevigeronuovaserie