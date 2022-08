NEWS DA WARNER BROS. GAMES: OLTRE 20 MILIONI DI GIOCATORI PER MULTIVERSUS

Il nuovo picchiaduro free-to-play sviluppato da Player First Games raggiunge questo importante traguardo a meno di un mese dall’inizio dell’open beta

Warner Bros. Games ha annunciato cheMultiVersus, il nuovo picchiaduro in stile platform free-to-play, ha superato i 20 milioni di giocatori dall’inizio dell’open beta (26 luglio). Questo importante risultato segue l’inizio della Season 1 del titolo, iniziata il 15 agosto con un nuovo Battle Pass e nuove ricompense in-game a disposizione dei giocatori. La Season 1 porterà anche nuovi personaggi, nuove modalità e altri contenuti al gioco sviluppato da Player First Games e pubblicato da Warner Bros. Games:Morty Smith (Rick e Morty)entrerà a far parte del roster delgioco il 23 agosto, mentre Black Adam (DC), Stripe (Gremlins), Rick Sanchez(Rick e Morty) e molti altri eroi e personaggileggendari saranno aggiunti nei prossimimesi. Arriveranno anche nuove modalità digioco, tra cui ArcadeClassica e Classificata.

L'open beta diMultiVersusè disponibilegratuitamente per PlayStation®5 (PS5™) e PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con supporto per il cross-play e netcode con rollback su server dedicati per garantire una solida competizione online. Il gioco riunisce eroi e personaggi leggendari con cui affrontare scontri 2 vs. 2 a squadre, tra cuiBatman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo);Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes);Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom & Jerry);Jake Il Cane e Finn L’umano (Adventure Time); ); Steven Universe e Garnet (Steven Universe), ilGigante di Ferro (Il gigante di ferro); LeBron James (Space Jam: New Legends), una straordinaria creatura conosciuta comeRendog e molti altri in arrivo.

Ulteriori informazioni suMultiVersus sono disponibili su

MultiVersus.com

Altre News per: oltremilionigiocatorimultiversus