MULTIVERSUS ARRIVA IL 28 MAGGIO

Warner Bros. Games ha annunciato oggi cheMultiVersus arriverà ufficialmente il 28 maggio 2024. Il picchiaduro platform free-to-play includerà un cast stellare di personaggi iconici e offrirà una nuova modalità PVE (Player versus Environment), nuovi eroi e personaggi che andranno ad aggiungersi al roster, nuovi livelli basati su iconici universi e fantastiche ambientazioni, incredibili partite online, grafica migliorata e molto altro.MultiVersus sarà disponibile come download gratuito sulle console PlayStation®5 (PS5™) e PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC (Steam ed Epic Games Store), con supporto per cross-play e cross-progression.

Trovi il trailer di lancio ufficiale con Tony Huynh, co-fondatore di Player First Games e Game Director di MultiVersus a questo link:https://www.youtube.com/watch? v=aVEsd_dIZTM

è il picchiaduro platform free-to-play sviluppato da Player First Games che unisce epici match 2 vs. 2 a squadre, con un cast stellare di personaggi leggendari