MultiVersus: inizia oggi la Stagione 2

Annunciati Marvin il marziano e nuove mappe a tema Game of Thrones

Warner Bros. Games ha annunciato l'inizio dellaStagione 2 di MultiVersus, il picchiaduro in stile platform free-to-play sviluppato da Player First Games.

Le novità della stagioneStagione 2 iniziano con l’arrivo nel roster di Marvin il marzianocome nuovo personaggio giocabile.Proveniente dal pianeta Marte, il cattivo dalle buone maniere deiLooney Tunes sarà dotato del suo modulatore spaziale esplosivo “Illudium Q-36”, di una potente pistola laser polverizzante e di abilità di evocare navicelle spaziali. La nuova stagione introdurrà anche una nuova mappa di Game of Thrones che permetterà ai giocatori di tenere gli avversari lontani dal Trono di spade, oltre a nuovi pericoli in quel di Westeros e un remix della mitica sigla. Le date di uscita di Marvin il marziano e della mappa di Game of Thronesverranno annunciate prossimamente.

Inoltre, è da ora disponibile ilPass Battaglia della Stagione 2, che contiene una serie di oggetti gratuiti per tutti i giocatori, tra cui le versioniBaker Street di Tom e Jerry e “Ora del tè” Rendog e l'icona del profilo diFinn Pixel (Adventure Time). I giocatori che sbloccheranno il Pass Battaglia della Stagione 2premium otterranno ancora più ricompense, tra cui Velma astronauta (Scooby-Doo),Bugs Maestro (Looney Tunes) e la celebrazione Arya Yawn (Game of Thrones). Entrambe le versioni delPass Battaglia contengono 50 livelli di ricompense. Da oggi saranno anche acquistabili in-game le versioniBatman samurai (DC), Morty malvagio (Rick e Morty) e Fern Finn (Adventure Time). Per maggiori informazioni sulla Stagione 2di MultiVersus, visita questo link: https://multiversus.com/it/ news/season-2

Il prossimo 20 novembre si terranno invece le finali del torneo online 2 vs. 2MultiVersus Fall Showdown, che, con un montepremi di $60.000, vedranno i finalisti competere per essere dichiarati vincitori di Nord America orientale e occidentale ed Europa. Per maggiori informazioni, visitahttp://start.gg/ mvsfallshowdown . Infine, MultiVersus sarà parte delle attività per festeggiare l’ottantesimo compleanno diTitti, l’amato personaggio dei Looney Tunes: il 21 novembre uno speciale contenuto a tema sarà disponibile per tutti i giocatori.Per saperne di più segui l’account Twitter di MultiVersus (https://twitter.com/ multiversus ).

MultiVersusè il nuovo picchiaduro in stile platform free-to-play basatosu incontri 2 vs. 2 a squadre e con un cast stellare di personaggi leggendari, tra cuiBatman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn e Black Adam(DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, Tazil Diavolo della Tasmania e Marvin il marziano (Looney Tunes);Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom & Jerry);Jake Il Canee Finn L’umano (Adventure Time); );Steven Universe e Garnet (Steven Universe), il Gigante di Ferro (Il gigante di ferro);LeBron James (Space Jam: New Legends);Rick Sanchez eMorty Smith (Rick e Morty), Gizmo e Ciuffo bianco (Gremlins) e una straordinaria creatura originale conosciuta comeRendog. Al gioco saranno continuamente aggiunti altri eroi e personaggi.

L'open beta diMultiVersusè già disponibile in download gratuito perPlayStation5 e PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Per ulteriori informazioni suMultiVersus visita MultiVersus.com

