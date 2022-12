MultiVersus: arriva il Black Adam Dwayne Johnson e una nuova mappa a tema Game Of Thrones

MULTIVERSUS: ARRIVA IL BLACK ADAM MODELLATO SU DWAYNE JOHNSON E UNA NUOVA MAPPA A TEMA GAME OF THRONES

L’evento invernaleFestiVersus 2022 inizia oggi

Warner Bros. Games ha annunciato che unanuova versione di Black Adam modellata sulle fattezze di Dwayne Johnson nel film Warner Bros. Pictures e DC p adesso disponibile per acquisto in-game come parte dellaStagione 2 di MultiVersus insieme a una nuova mappa ispirata alla leggendaria sala del trono diGame of Thrones.

Disponibile in tutte le modalità di gioco, la nuova arena saràinclusa in tutte le playlist. I giocatori potranno tenere gli avversari lontani dal Trono di spade e affrontare nuovi pericoli a temaWesteros mentre in sottofondo passa un remix della mitica sigla diGame of Thrones. Per maggiori informazioni sulla Stagione 2 di MultiVersus, visita https://multiversus.com/it/ news/season-2 .

Oggi inizia anche l'evento stagionale in-gameFestiVersus 2022 di MultiVersus, che permette ai giocatori di partecipare a scontri incredibili e accaparrarsi i "biscotti delle feste" per ottenere ricompense come la versioneSuperman con maglione festivo, l'icona del profilo Toast pan di zenzero, ilringout Pupazzo di neve e l'emoticon adesivo Neve lieve. I giocatori possono accedere e giocare nei 12 giorni dell'evento per ottenere un numero crescente di biscotti delle feste e ricevere un'icona del profiloFiocco di neve MultiVersus il dodicesimo giorno. Le ricompense e gli articoli ispirati alle feste delFestiVersus 2022 saranno disponibili fino al 18 gennaio 2023 alle 19:00 CET.

MultiVersus è il picchiaduro in stile platform free-to-play sviluppato da Player First Games che unisce epici match 2 vs. 2 a squadre e un cast stellare di personaggi leggendari, tra cuiBatman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn e Black Adam(DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, Taz il Diavolo della Tasmania e Marvin il marziano(Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom e Jerry (Tom & Jerry);Finn l'umano e Jake il cane (Adventure Time); Steven Universe eGarnet (Steven Universe); il gigante di ferro (Il gigante di ferro);LeBron James (Space Jam: New Legends); Rick Sanchez e Morty Smith (Rick e Morty), Gizmo e Ciuffo bianco (Gremlins) e una straordinaria creatura originale conosciuta comeRendog, e al gioco saranno continuamente aggiunti altri eroi e personaggi.

L'open beta di

MultiVersus

è già disponibile in download gratuito per

PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC

. Per ulteriori

informazioni suMultiVersus visita

MultiVersus.com

