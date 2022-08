Xiaomi presenta Xiaomi MIX Fold 2 e tante altre novità

Xiaomi, in occasione dell’attesissimo discorso annuale di Lei Jun, Founder, Chairman, e CEO dell’azienda, ha svelato il proprio innovativo smartphone pieghevole:Xiaomi MIX Fold 2.

Xiaomi MIX Fold 2 rappresenta un enorme salto tecnologico nel settore degli smartphone pieghevoli ultrasottili. Con una dimensione di soli 5,4 mm da aperto, Xiaomi MIX Fold 2 offre un'esperienza visiva uniforme sia sul display interno che su quello esterno. Inoltre, per quanto riguarda il comparto foto, può godere della tecnologia Leica e vanta un'eccezionale efficienza energetica, essendo dotato dell'ultima piattaforma mobile Snapdragon® 8+ Gen 1.

Ma non solo. L’evento è stata l’occasione per Xiaomi di annunciare Xiaomi Pad 5 Pro, Redmi K50 Ultra e una nuova gamma di prodotti dell'ecosistema.

In particolare, con aggiornamenti in termini di prestazioni, display, fotocamera e ricarica,Redmi K50 Ultra porta l'esperienza utente a un livello superiore. Redmi K50 è, infatti, dotato della più recente piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 e di un display piatto da 1,5K. La tripla fotocamera dello smartphone è composta da una fotocamera principale da 100MP, una fotocamera ultragrandangolare da 8MP e una fotocamera con teleobiettivo da 2MP, migliorate grazie all'implementazione di numerose soluzioni Xiaomi AI Image.



La combinazione di software e hardware avanzati consente a Redmi K50 Ultra di migliorare significativamente la qualità delle immagini. Inoltre, la presenza di una batteria da 5.000 mAh e della tecnologia HyperCharge da 120 W garantisce un utilizzo quotidiano senza problemi, con soli 19 minuti necessari per una ricarica completa. Sempre della serie Redmi K50, l’annuncio oggi del Redmi K50 Ultra Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Summer Edition. Oltre alle prestazioni di altissimo livello del Redmi K50 Ultra standard, il modello incorpora nel design la firma del team: argento, linee verde petrolio e texture in fibra di carbonio.

Tutti i prodotti presentati oggi sono al momento disponibili solo nel mercato cinese.

Altre News per: xiaomipresentaxiaomifoldtantealtrenovità