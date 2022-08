GTA Online: presentata la speedster sportiva Benefactor SM722

I progettisti e gli ingegneri della Benefactor hanno rimosso tutte le componenti non necessarie della roadster moderna lasciando solo la snella e aggressiva silhouette senza tettuccio dellaBenefactor SM722. Si potrebbero spendere tante parole in gergo tecnico per spiegare il fascino della SM722, ma per comprenderlo è sufficiente schiacciare il pedale dell'acceleratore e lasciare che la forza G ti stampi un ghigno semi-permanente in volto.

La Benefactor SM722 è ora disponibile da Legendary Motorsport.

L’autosalone Premium Deluxe Motorsport è ora aperto

La Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian è l'autosalone numero uno di Los Santos, con recensioni che non vanno sotto le 5 stelle, e anche il più onesto e legittimo della città. E ora è presente sulla tua mappa con cinque veicoli in esposizione. Vai a dare un'occhiata, fai un giro di prova e acquista le seguenti meraviglie:

Una classica Benefactor Dubsta nera con una rifinitura unica, in precedenza non disponibile in GTA Online

nera con una rifinitura unica, in precedenza non disponibile in GTA Online Una Cheval Picador con vernice grigio chiaro opaco e livrea pinstriping

con vernice grigio chiaro opaco e livrea pinstriping Una Albany Hermes (questa settimana con lo sconto del 40%) con vernice color blu classico e livrea Fiamme blu

(questa settimana con lo sconto del 40%) con vernice color blu classico e livrea Fiamme blu Una Bravado Gauntlet Hellfire con vernice perlescente granata e livrea Troppo tempo libero

con vernice perlescente granata e livrea Troppo tempo libero Una Maibatsu Penumbra FF con vernice blu classico e livrea Albero Sakura

Anche l’autosalone Luxury Autos è ora aperto

A tutta la crème de la crème di Los Santos: se state cercando un'auto di lusso, fate visita all'autosalone di Luxury Autos di fronte ai Record A Studios. Ogni settimana saranno esposti due veicoli che vi mozzeranno il fiato prima di svuotarvi il portafogli. Questa settimana sono in bella mostra la Grotti Itali GTO e unaObey Omnis e-GT bianco ghiaccio metallico.

GTA$ e RP tripli in The Vespucci Job (Remix)

Vesti i panni dell'eroe perseguitato o fai squadra con altre Interceptor per spazzare via dalla mappa il Fuggitivo in una qualsiasi delle modalità cinematografiche disponibili in. Qualunque ruolo tu scelga, riceverai GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

Bonus per bunker e altro

Questa settimana, chi è dotato di un proprio bunker sotterraneo potrà accumulare un bel po' di quattrini provando a soddisfare la domanda del mercato nero: completa lemissioni di rifornimento dei bunker della rete Disruption Logistics per ottenere il doppio delle scorte, completa ilContratto Ammu-Nation o la missione Ricerca del bunker per ottenere un bonus di 200.000 GTA$ consegnato entro 72 ore dal completamento. Completando la missione Ricerca del bunker, tramite l’Agente 14, il robot di Avon e il bersaglio corazzato forniranno il doppio dei dati di ricerca da investire nei progetti futuri.

Nel frattempo, completando le missioni di Traffico d'armi, del magazzino del night club, del motorcycle club o di vendita di carichi speciali nel corso della prossima settimana riceverai un paio di auricolari Beat Off bianchi gratis. Ora le missioni di vendita possono essere effettuate in sessioni private a invito. Per trovarne una, accedi al menu di pausa e seleziona Online, Trova nuova sessione e poi Solo a inviti, Amici o Crew.

Il ritorno di Air Force Zero, Mantieni il passo, Juggernaut e Scorte al volo

Questa settimana vede il ritorno in GTA Online del caos aereo diAir Force Zero, della competizione sfrenata di Mantieni il passo, della moderna versione di Davide contro Golia che èJuggernaut e di Scorte al volo.

I veicoli in offerta di questa settimana: Enus Stafford, Truffade Adder, e altro

Scopri i nuovi veicoli in premio di questa settimana e i veicoli dell’area di prova all’Autoraduno di LS e al Casinò e Resort Diamond. Il primo premio della ruota fortunata è laEnus Stafford, una berlina vintage. Piazzati tra i primi 3 posti nella serie di inseguimenti per tre giorni di fila per ottenere le chiavi del veicolo da trofeo dell’Autoraduno di LS a Cypress Flats, lasupercarTruffade Adder. Mentre ci sei, prova la Maxwell Asbo, la Dewbauchee Rapid GT Classic e la BF Weevil.

SCONTI

Se devi consegnare della merce di contrabbando, trainare un rimorchio del COM o eccedere il limite di velocità in una gara su strada clandestina, questa settimana troverai degli sconti su molti veicoli che potrebbero interessarti, nonché su giubbotti da lavoro e parti superiori tattiche.

Pegassi Torero: 40% di sconto

Declasse Tampa armata: 35% di sconto

Bravado Half-track: 35% di sconto

Maibatsu Penumbra FF: 35% di sconto

JoBuilt Hauler custom: 40% di sconto

Albany Hermes: 40% di sconto

Lampadati Novak: 40% di sconto

