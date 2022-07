Cane incatenato sul balcone sotto il sole : liberato e multa al proprietario

Il suol'aveva lasciata incatenata aldi casa, esposta alcocente e alle intemperie, in uno spazio di poco più di un metro quadrato. Ieri, giovedì 14 luglio, le guardie zoofile dell'Organizzazione internazionale per la protezione degli animali (Oipa) dihanno soccorso a Settimo Torinese undi sei anni:

L'animale è stato relegato su un balcone di un metro quadrato, sotto il sole e sotto le intemperie veniva costantemente legato con una catena alla ringhiera del suo carcere domestico. Il proprietario è stato multato per aver violato la legge regionale in materia e l'animale si trova ora nel canile comunale. Siamo intervenuti subito, insieme alla polizia locale, a seguito di una denuncia e ci siamo trovati davanti un povero pastore tedesco legato in catena sotto il sole, in un balcone che misurava un metro e mezzo per un metro, racconta Alessandro Piacenza, vice coordinatore delle guardie zoofile dell'Oipa. Aveva solo una piccola ciotola di plastica con acqua stagnante a portata di mano. Il proprietario ha detto di aver tenuto il Cane in quelle condizioni poiché era scappato più volte saltando oltre la ringhiera e ogni volta era andato a prenderlo al canile, ha aggiunto che non voleva tenerlo in casa in quanto molto esuberante.

Altre News per: caneincatenatobalconesottosoleliberatomulta