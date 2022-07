GTA Online: usa la sala giochi per svaligiare il Casinò e Resort Diamond

Agatha Baker cerca di mantenere il riserbo sugli affari del Diamond, ma i dipendenti del casinò continuano a lamentarsi degli straordinari a cui sono costretti per supervisionare le consegne di diamanti nel caveau.

Se vuoi sfruttare quest'opportunità, sfrutta la sala giochi e il suo seminterrato per cimentarti in un colpo incredibilmente remunerativo. In più, avrai a disposizione un’area principale dove sfruttare un vasto assortimento di cabinati! Tutte le sale giochi sono scontate del 40% sul sito di gioco della Maze Bank Foreclosures fino al 18 luglio.



GTA$ e RP tripli negli incarichi del casinò e bonus speciali in GTA$

A proposito di Agatha Baker, questa settimana chiamarla e chiederle di partecipare agli incarichi del casinò frutterà GTA$ e RP tripli. Completando Una bella ripulita riceverai 100.000 GTA$ extra, mentre concludendo Ora di incassare avrai altri 200.000 GTA$. Inoltre, completare uno degli incarichi speciali di Agatha frutterà ulteriori 200.000 GTA$ (consegnati entro 72 ore dal completamento).

GTA$ e RP doppi nelle gare per ruote scoperte

Sfida i limiti dell’accelerazione insieme ai tuoi avversari e sfrutta con intelligenza il sistema KERS per vincere le gare per ruote scoperte, che frutteranno GTA$ e RP doppi a tutti i partecipanti fino al 18 luglio.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di Via d'uscita di Gerald

Aiuta Gerald a combattere i Marabunta Grande, i Ballas e i motociclisti e ad andare in pensione in Via d’uscita di Gerald, che frutterà ricompense doppie fino al 18 luglio.

GTA$ e RP doppi in Salti di rigore

Nessuno ti insegnerà come ci si lancia da una rampa con un’auto sportiva e come è possibile paracadutarsi su piccole piattaforme a centinaia di metri di distanza. Peccato, perché è fondamentale per partecipare a Salti di rigore. Indipendentemente dal risultato, tutti i partecipanti di entrambe le squadre riceveranno ricompense doppie per tutta la settimana.



Veicolo trofeo della settimana: Übermacht Zion Classic

Questa settimana, chi si piazzerà tra i primi 5 posti nelle gare dell’Autoraduno di LS per tre giorni consecutivi riceverà l’Übermacht Zion Classic, una raffinata strizzata d’occhio agli eccessi degli anni Ottanta: è uno splendido salotto su ruote.

Prova la Progen Emerus, la Truffade Thrax e la Vysser Neo

Gli acquisti ti mettono ansia? Questa settimana, prova senza impegno la Progen Emerus, la Truffade Thrax e la Vysser Neo nell’area di prova dell'Autoraduno di LS. Accelera nelle Corse ai checkpoint o scatenati nelle Prove a tempo senza spendere un centesimo.

Veicolo da primo premio della settimana: Dinka Sugoi

Fai una passeggiata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento, accessori e altro ancora. Il primo premio della settimana è la Dinka Sugoi, un’auto d’importazione che è perfetta sia per le partite di calcetto della domenica che per le gare clandestine di mezzanotte.

SCONTI

Questa settimana, approfitta dello sconto del 40% sulle sale giochi da Maze Bank Foreclosures e del -40% sulle personalizzazioni alla planimetria, dei colori e degli stili per il tuo attico di lusso al casinò.

Rinnova il guardaroba e accaparrati le Giacche completo aderenti (disponibili nel negozio del casinò) e i giubbotti da lavoro del Colpo al Casinò Diamond (disponibili in tutti i negozi d’abbigliamento) con il 50% di sconto. Abbiamo a disposizione anche un assortimento di auto di lusso scontate del 30% fino al 18 luglio:

Progen Emerus: -30%

Truffade Thrax: -30%

Vysser Neo: -30%

Vapid Caracara 4x4: -30%

Annis Hellion: -30%

Vulcar Nebula Turbo: -30%

Maxwell Vagrant: -30%

Lampadati Komoda: -30%

Nagasaki Outlaw: -30%

Übermacht Rebla GTS: -30%

