A Roma Baby gang massacra di botte due ragazzini disabili per 5 euro

Hanno picchiato due coetanei con l'unico scopo di vantarsi sui social media. Un video, trasmesso online, in cui loro, 7, prendono a calci e pugni una coppia di conoscenti a cui, dopo i colpi, hanno rubato iche avevano in tasca. Non importa se i due giovani fossero bambini con

Il branco, dopo averli intercettati mentre passeggiavano nel quartiere Aurelio proprio davanti al centro commerciale Aura, è passato velocemente dalle parole ai fatti. Nel mezzo, una richiesta di denaro a cui i ragazzi non si piegano. Ma loro, le vittime, alla fine, ferite e lasciate a terra in strada, hanno avuto bisogno delle cure del pronto soccorso. Ma sarebbe potuto andare peggio. In rete, come si legge su Repubblica.it che stamattina ha lanciato la notizia, si mandano invece le immagini dell'attentato. Un ulteriore elemento che, unito alla testimonianza delle vittime, potrebbe inchiodare gli autori, tre 18enni e quattro minori, che nel frattempo sono stati individuati dalla polizia. Tutti i dispositivi elettronici in loro possesso sono stati sequestrati: per loro le accuse potrebbero variare da lesioni a rapina. E ora rischiano il processo.

