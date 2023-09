BABY SHARK: SING & SWIM PARTY LANCIATO OGGI SU CONSOLE E PC

Canta e nuota insieme a un massimo di 4 giocatori, in questo gioco d'avventura ritmato basato sul video YouTube più visto della storia

Guarda il trailer di lancio qui





Outright Games, il principale editore globale di intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con The Pinkfong Company, la società di intrattenimento globale dietro il fenomeno culturale Baby Shark, è entusiasta di pubblicare Baby Shark: Sing & Swim Party.

Basato sul video più visto su YouTube, con oltre 13 miliardi di visualizzazioni e una certificazione RIAA Diamond (11x Platinum), il mondo di Baby Shark fa oggi il suo primo tuffo nelle acque dei videogiochi ed è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S e Steam.

