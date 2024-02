Andrea Vincenzi, Baby Calciatore di 12 Anni, Muore Dopo Essere Stato Dimesso dall'Ospedale

Torino in lutto per la scomparsa di Andrea Vincenzi, giovane promessa del calcio, deceduto a seguito di una sospetta polmonite.

Andrea Vincenzi, un giovane calciatore di soli 12 anni, è tragicamente scomparso dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Chivasso, dove era stato portato per una sospetta polmonite. Il ragazzo, che giocava per la squadra Esordienti della Usd Gassino-San Raffaele, è morto durante il trasporto d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di Torino, a causa di un arresto cardiaco.

Originario di Castiglione Torinese, Andrea aveva mostrato sintomi preoccupanti che avevano spinto i suoi genitori a cercare assistenza medica. Nonostante fosse stato visitato e dimesso, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, portando al tragico esito.

La comunità di Gassino San Raffaele e l'intera città di Torino sono in lutto per la perdita di Andrea, descritto come una promettente giovane stella del calcio. La società sportiva ha espresso il proprio dolore e vicinanza alla famiglia del ragazzo con un post listato a lutto.

L'Azienda Sanitaria Locale (Asl) To4 ha annunciato l'avvio di verifiche interne per analizzare il caso e ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane. Dalle prime analisi, sembra che siano stati seguiti i protocolli previsti, ma verranno condotte ulteriori valutazioni.

La morte di Andrea ha scosso profondamente la comunità, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari, amici e compagni di squadra. La sua passione per il calcio e il sogno di diventare un calciatore professionista rimarranno un ricordo indelebile per tutti coloro che lo hanno conosciuto.