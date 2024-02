TOYS & BABY MILANO: IN ARRIVO LA 7a EDIZIONE

Ben 3.830 buyer provenienti da 36 paesi (+25%) per 157 espositori (+14%) di cui il 77% italiani e il restante 23% esteri, questi i numeri della precedente edizione. Un evento b2b unico che dal 2016 continua a crescere ed evolversi in modo esponenziale di anno in anno. È con queste ottime premesse che Toys Milano nel 2024 diventa Toys & Baby Milano, un restyling richiesto a gran voce dagli addetti ai lavori che allarga notevolmente l’offerta: giochi e giocattoli, festività, party e cartoleria, ma anche tutta la prima infanzia, dalle culle alle carrozzine, dai seggioloni ai fasciatoi, dai marsupi ai biberon e le relative pappe, abbigliamento e accessori compresi.



Organizzato dal Salone Internazionale del Giocattolo in tandem con Assogiocattoli, Toys & Baby Milano è ormai diventato “the place to be” per tutti gli stakeholder del settore. Un appuntamento imprescindibile da segnare subito in agenda: domenica 12 e lunedì 13 maggio 2024 – dalle 9.30 alle 18.30 – presso l’Allianz MiCo - Milano Convention Centre di Viale Scarampo (Gate 4), all’interno del polo urbano Citylife, l’enorme complesso residenziale e commerciale, a due passi dal centro storico, progettato dai noti architetti Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid.



Tutto in un nuovo grande padiglione di oltre 16.000 mq, pronto a ospitare centinaia di aziende e migliaia di buyer da ogni parte del mondo. Tantissimi i momenti di confronto in un programma in corso d’opera che, oltre agli incontri commerciali, già prevede diversi approfondimenti in collaborazione con partner e ospiti di spicco, occasioni uniche per capire qual è la direzione del mercato e imparare ad anticiparla grazie a puntuali studi dei dati di mercato più recenti e ad attente analisi delle tendenze attuali e future.







Ed è così che Toys & Baby Milano diventa anche un notevole strumento di comunicazione e aggiornamento professionale per tutti i player coinvolti. Un’evoluzione costante guidata soprattutto dai contenuti, grazie a un interessante programma di convegni e workshop firmati BVA Doxa e MLD Entertainment e targati Kids Marketing Forum: un’occasione unica per carpire spunti di ogni tipo, a cominciare dai dati di mercato e i relativi scenari attuali e futuri, compresi i nuovi trend e le strategie per cavalcarli.



C’è anche un PLUS, 100% DIGITAL: chi non riuscirà a partecipare dal vivo per questioni geografiche o lavorative potrà sempre contare sulla successiva edizione online, un’ulteriore opportunità di business prevista sul nuovissimo sito toysbabymilano.com. Per il 5° anno di fila, la piattaforma di match making - attiva dal 27 maggio al 7 giugno 2024 - sarà sempre più ricca di contenuti speciali ed esclusivi, con video, anticipazioni, presentazioni, interviste e approfondimenti tratti anche dall’evento live.



Il countdown è già partito, su Toysbabymilano.com è già possibile richiedere gratuitamente i ticket d’ingresso e, per i più curiosi, scorrere anche la lista dei primi 200 brand. Man mano ne verranno svelati tanti altri, oltre al programma completo dell’evento. Stay tuned!