Hisense cattura il suono con la nuova Soundbar HS218

Subwoofer wireless esterno, 4 speaker, 280W di potenza massima dell’audio. La nuova Soundbar è pensata per esaltare al massimo l’audio del proprio televisore, soddisfando anche i più esperti.

Hisense, azienda leader a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, presenta la nuova Soundbar HS218 pensata per un’esperienza audio ancora più coinvolgente.

Equipaggiata con 4 speaker e un subwoofer wireless esterno, questa Soundbar garantisce una potenza massima di 280W e il supporto della tecnologia Dolby audio, elevando ulteriormente il suono del proprio televisore. Inoltre, vivere tutto il ritmo della musica senza perdersi nemmeno un dettaglio non è mai stato così facile grazie alla possibilità di controllare i bassi del subwoofer esterno direttamente attraverso il telecomando.

Per garantire un’esperienza personalizzata sulla base dei diversi contenuti, la Soundbar offre anche tre diverse modalità di ascolto: Movie, per ascoltare al meglio ogni effetto speciale proprio come al cinema; Music, per un suono naturale e corposo; e News che esalta la voce del giornalista per un audio chiaro e privo di suoni estranei.

Ottima anche la connettività. Infatti, la nuova Soundbar può essere collegata al televisore attraverso il tradizionale cavo HDMI o grazie al supporto Bluetooth 4.2, per una vera connessione senza limiti a tutti i dispositivi smart, dalla TV allo smartphone, dal tablet al PC. Da non dimenticare, infine, la disponibilità di porte USB, digitale ottica e coassiale e una presa jack da 3,5’’.

Prezzo e disponibilità

La Soundbar HS218 è disponibile in Italia al prezzo consigliato di 169€.

