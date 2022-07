Dettagli sul nuovo evento di GTA+ dal 30 giugno al 18 luglio

Ottieni la macchina sportiva Ocelot Locust, trasferisciti in un attico di lusso al Diamond, ricevi GTA$ bonus acquistando una carta prepagata Shark e altro ancora



Il nuovo abbonamento a GTA+ su PlayStation 5 e Xbox Series X|S inizia oggi e durerà fino al 18 luglio. Sarà ricco di vantaggi esclusivi per gli abbonati: per soli 5,99 € al mese, gli abbonati a GTA+ possono riscattare i vantaggi in qualsiasi momento durante l'evento, oltre a ricevere un bonus di 500.000 GTA$ depositato automaticamente sul proprio conto presso la Maze Bank dopo l’addebito.



Qui sotto troverai un riassunto dei vantaggi disponibili per gli abbonati a GTA+ dal 30 giugno al 18 luglio; per scoprirli tutti e avere tutte le informazioni necessarie per riscattarli e per saperne di più sull’abbonamento a GTA+, visita il sito di GTA+.



Veicolo gratuito: Ocelot Locust (sportiva)

Riscatta gratis una sportiva Ocelot Locust da Legendary Motorsport. Questa due posti cabrio sarà finalmente tua dopo decenni di prove su strada: niente parabrezza, niente finestrini, niente compromessi e niente dispositivi di sicurezza.



L'attico rifugio d'emergenza



Avrai a disposizione un alloggio di lusso direttamente sul tetto del Casinò e Resort Diamond, con finiture da vero VIP e l’accesso esclusivo a una serie di missioni cooperative in cui dovrai difendere il Diamond dagli assalti dei Duggan, una facoltosa famiglia di petrolieri. In più, gli abbonati a GTA+ potranno godersi una serie di vantaggi a tema casinò, tra cui il -40% sulle decorazioni per l’attico di lusso nel negozio del casinò e fiches del bonus quotidiano triple alla



GTA$ bonus sulle carte prepagate Shark



Gli abbonati a GTA+ potranno avere carte prepagate Shark speciali, dalla Red Shark alla Megalodon, che frutteranno il 15% di GTA$ in più. Saranno disponibili su PlayStation Store per PS5 o sul Microsoft Store per Xbox Series X|S.



Vantaggi aggiuntivi



Cambia look e scegli il giallo grazie a una selezione di capi d’abbigliamento e di accessori limitati, tra cui:



il Completo integrale reticolato giallo

Occhiali luminosi blu e gialli

Occhiali tondi a scacchi gialli

Collana luminosa seduta

Livrea camo gialla e blu per Oppressor Mk II, Bravado Half-Track e Übermacht Revolter





Vantaggi dell’evento di questo mese



100% di possibilità di ottenere diamanti nel Colpo al Casinò Diamond

50% di sconto sulla parte di Lester e della squadra di supporto nel Colpo al Casinò Diamond

GTA$ doppi nelle prove a tempo standard

GTA$ e RP quadrupli nelle Fughe di dati (missioni di preparazione e finale)

50% di GTA$ in più nel finale del Contratto VIP







