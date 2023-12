Gli abbonati a GTA+ possono accedere al nuovo garage del Vinewood Club

In questa stagione c'è tanto da festeggiare in GTA Online, con il rilascio diThe Chop Shop e i nuovi vantaggi per gli abbonati a GTA+, tra cui la nuova proposta premium del Vinewood Club: ilgarage del club da 100 posti.

Inoltre, scendi in strada con la nuovaDeclasse Impaler LX (muscle car) gratis per gli abbonati a GTA+ e goditi le nuove verniciature Camaleonte, abbigliamento delle feste e tanto altro grazie all'abbonamento premium di GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S.

Garage del Vinewood Club

Il garage del Vinewood Club è una nuova espansione che permetterà ai clienti del Vinewood Club di custodire tutti i loro veicoli. Oltre ai garage presenti nelle proprietà all'interno dei gioco, gli abbonati a GTA+ potranno sfruttare questo nuovo spazio da 100 veicoli, che si trova a Pillbox Hill, nel pieno centro di Los Santos.

L'ultimo vantaggio esclusivo per i membri del Vinewood Club può contenere fino a 100 veicoli su cinque piani in questa struttura all'avanguardia. Insieme al nuovo menu di gestione dei veicoli, il garage del Vinewood Club è il deposito per veicoli più spazioso disponibile al momento.

Gli abbonati a GTA+ possono accedere al garage del Vinewood Club, inclusa la possibilità di aggiungere e rimuovere veicoli tramite il menu Interazione. Avrai accesso permanente a tutti i veicoli all'interno del garage, ma non potrai conservare altri veicoli se l'abbonamento a GTA+ scade.

Riscatta la nuova Declasse Impaler LX

Sfoggia i tuoi bicipiti sulla nuovaDeclasse Impaler LX, una muscle car robusta che strizza l'occhio all'epoca più tosta di Los Santos. Abbandona gli orpelli della forma e abbraccia la sostanza sfrecciando nella versione per puristi di un vero classico.

Gli abbonati a GTA+ possono riscattare gratuitamente la Declasse Impaler LX dal Vinewood Car Club o tramite il sito di gioco di Southern San Andreas Super Autos. Gli abbonati a GTA+ potranno anche riscattare la livrea Geometria anime verde per la Declasse Impaler LX, disponibile in qualsiasi LS Customs, autofficina o officina.

Nuova verniciatura Camaleonte e colore per cerchioni Camaleonte

Fai invidia a tutti portando i veicoli idonei da Los Santos Customs, in un'autofficina o un'officina e riscatta laverniciatura Camaleonte verde pastello perla. Inoltre, decora i cerchioni con la verniciaturaCamaleonte arcobaleno rosso cangiante per completare l'opera.

Abbigliamento festivo

Gli abbonati a GTA+ riceveranno la maglia Rockstar botti festivi, il completo chiuso festivo flanella e il completo chiuso Yeti mimetico grigio per festeggiare la stagione più gioiosa di tutte.

50% di GTA$ in più sul servizio carro attrezzi allo sfasciacarrozze

Oltre al flusso stabile di Furti di veicoli di Yusuf, i giocatori possono utilizzare il servizio carro attrezzi per avere una fonte di guadagno aggiuntiva. Gli abbonati a GTA+ ottengono il 50% di GTA$ in più sul valore delle parti recuperabili. Oltre al guadagno immediato, migliorando la reputazione del tuo sfasciacarrozze aumenterai anche il guadagno passivo.

GTA$ e RP doppi nelle gare drift e negli eventi Freemode

Diventa un tutt'uno con il volante per accumulare punti derapata nelle nuove gare drift. Raggiungi lo status di Dio o Dea del drift e ottieni GTA$ e RP doppi partecipando alle gare drift. Questo bonus si accumula ai GTA$ e RP quadrupli che gli abbonati a GTA+ riceveranno dal 21 dicembre al 3 gennaio.

Inoltre, partecipa agli eventi Freemode per entrare nello spirito competitivo delle feste grazie a GTA$ e RP doppi per gli abbonati a GTA+.

50% di sconto sull'Autoraduno di LS privato

Goditi l'esclusività di un raduno privato prendendo possesso dell'Autoraduno di LS per avere un'esperienza personalizzata con accesso completo a tutte le strutture. L'Autoraduno di LS privato è disponibile per i membri dell'Autoraduno di LS con reputazione di livello 20 o superiore e gli abbonati a GTA+ possono sfruttare uno sconto del 50%.

E tanto altro...

Tutto solo per 5,99 € al mese. Per ulteriori dettagli, vai sul sito di GTA+.

