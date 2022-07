E' NATA BANDAI NAMCO ACES - PER RAFFORZARE LO SVILUPPO

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT INC. E ILCA INC. CREANO BANDAI NAMCO ACES INC. PER RAFFORZARE LE PROPRIE CAPACITÀ DI SVILUPPO





Bandai Namco Entertainment Inc. e ILCA Inc. sono liete di annunciare la creazione di una nuova società dal nome Bandai Namco Aces Inc., con sede a Tokyo, Giappone.

Bandai Namco Entertainment Inc. ha accresciuto la propria competenza nella produzione grazie a serie iconiche come TEKKEN e ACE COMBAT, mentre ILCA, Inc. ha le capacità tecniche per produrre contenuti di alta qualità usando tecnologie all’avanguardia.

Sotto la denominazione di “Aces”, come rappresentazione di chi è il migliore o il leader in ogni campo, il nuovo studio sfrutterà le competenze di entrambe le aziende e continuerà a produrre contenuti profondi, di alta qualità e destinati a durare, inclusi quelli per la serie ACE COMBAT.

