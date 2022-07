F1 22 VIENE LANCIATO OGGI IN TUTTO IL MONDO

Nuove auto, nuove regole, nuovo circuito: Entra nella nuova era della Formula 1

Codemasters ed Electronic Arts hanno lanciato oggi EA SPORTS F1 22, il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship 2022, per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam.

Il gioco di quest'anno include nuove auto rivoluzionarie progettate per gare più combattute ed emozionanti, modifiche sostanziali al regolamento con l'inclusione di F1 Sprint, l'introduzione dell'Autodromo Internazionale di Miami e aggiornamenti dei circuiti in Spagna, Australia e Abu Dhabi. Per celebrare il lancio, EA SPORTS ha collaborato con Charles Leclerc della Scuderia Ferrari per dare uno sguardo esclusivo alla vita di un pilota di Formula 1®.



F1 22 apporta significative innovazioni tecnologiche, tra cui fisica, maneggevolezza e modelli di pneumatici che riflettono accuratamente i cambiamenti del mondo reale dello sport. Il gioco introduce l'IA adattiva, un'impostazione che regola il livello di difficoltà applicato ai concorrenti dell'IA, adattando la loro velocità e competitività , in modo che i nuovi giocatori rimangano sempre nel vivo della battaglia. Anche la VR fa il suo debutto su PC, offrendo l'esperienza di F1 in pista più coinvolgente di sempre. Ora i giocatori possono provare l'adrenalina dall'abitacolo in modalità single-player o con i loro amici in multiplayer.

"F1 22 raggiunge un ottimo equilibrio per gli appassionati di corse di tutti i livelli e approfondisce l'autenticità dell'esperienza della Formula 1, con momenti di gara impegnativi, realistici e adrenalinici", ha dichiarato Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. "Abbiamo realizzato il nostro più grande rinnovamento della fisica, della maneggevolezza e della presentazione, oltre a una serie di opzioni innovative per lo stile di vita di chi si avvicina al gioco. Siamo entusiasti di offrire ai giocatori una porta d'accesso al mondo della F1 e di avvicinarsi a questo sport come mai prima d'ora".

Il gioco aumenta l'autenticità della giornata di gara con l'introduzione di funzionalità interattive e cinematografiche, come le opzioni Immersive e Broadcast per le soste ai box, i giri in formazione e i periodi di Safety Car. F1 22 vanta anche significative modifiche all'audio, tra cui la ri-registrazione e l'espansione delle squadre di commento in più regioni, una colonna sonora dinamica e, per la prima volta nella storia della serie, una colonna sonora su licenza con una rosa globale di artisti elettronici e dance.

Il gioco introduce F1 Life, un nuovo hub sociale personalizzabile che offre ai giocatori uno scorcio di un pilota di F1 lontano dalla pista. Funzionando come una lobby multigiocatore, questo spazio personale permette ai giocatori di sfoggiare la propria collezione di supercar, moda, accessori e trofei, guadagnati completando le sfide del gioco, salendo di livello nel Podium Pass, nel negozio del marchio e nel negozio del gioco. Le otto supercar offrono nuove sfide di gioco, come le derapate e i duelli, e possono essere guidate in pista nella funzione Pirelli Hot Lap, che riproduce la parte iniziale del weekend di gara.

Oltre a tutte le entusiasmanti innovazioni del gioco, F1 22 espande le sue caratteristiche per i giocatori con il ritorno de La mia squadra, ora con tre punti di partenza, l'acclamata Carriera decennale con funzionalità per due giocatori e il Multiplayer che include lo split-screen offline.





