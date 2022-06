F1 22 Recensione Playstation

Oggi finalmente è uscito F1 22, il nuovo capitolo della serie racing dedicata alla Formula 1. Il titolo, sviluppato da Codemasters, porta alcune nuove modalità di gioco, un nuovo sistema di guida e molte altre opzioni. Dopo una settimana di provato, ecco cosa ne penso di questo F1 2022.



Modalità e F1 Life



F1 Life è una specie di HUB principale da dove inizia l'avventura del giocatore in Formula 1. In F1 Life si potrà creare e personalizzare il personaggio: aspetto fisico, vestiti, attrezzatura, livrea dell'auto ecc. E non è finita qui, perché anche la casa potrà essere personalizzata in tutto e per tutto. Durante le gare si sbloccheranno sempre nuovi oggetti come mobilio, trofei, Supercar acquistate, ecc. I players online potranno visualizzare i trofei che i giocatori metteranno in mostra nella loro casa. Infatti, oltre ai trofei, Codemasters si è impegnata dando la possibilità di archiviare anche filmati delle sessioni di gioco, imprese eroiche, sorpassi da urlo, ecc. È presente uno Showroom Virtuale dove ammirare le vetture di Formula 1, la loro storia e quella delle scuderie. Anche se non aumenta di certo la profondità e la longevità di gioco, F1 Life è sicuramente un plus che di sicuro farà la felicità di chi si diverte a personalizzare gli aspetti estetici a 360 gradi. Altra gradita novità è sicuramente la presenza di altre tipologie di veicoli. Infatti, come nella vita reale di un vero pilota, il giocatore potrà guidare delle Supercar come le Safety Car Mercedes AMG e Aston Martin, Ferrari Roma, Ferrari F8 Tributo, McLaren 720S, McLaren Artura, Mercedes AMG GT Black Series, Mercedes AMG GT R Pro, Aston Martin DB11 AMR, Aston Martin Vantage F1 Edition, ecc.



Questesi potranno usare in dei mini giochi sui circuiti presenti in F1 22 nelle modalità prove a tempo, derapata, mantenimento di velocità o passaggio rapido attraverso cancelli. Tutto molto bello anche se purtroppo la giocabilità di questenon è proprio ottima. Infatti, il modello di guida è molto ostico e troppo elaborato. Nonostante ciò, guidando le Supercar non si può non notare l'enorme differenza di velocità e tenuta in curva se paragonate alle vetture di F1. Laresta sempre la Modalità principale che si è contraddistinta nella serie Codemasters. Infatti, in quest'ultima il giocatore potrà personalizzare ogni aspetto del Campionato come ad esempio numero dei circuiti, livello di difficoltà, livello dell’, numero di giri, ecc. In questo capitolo delè stata introdotta l'Intelligenza Artificiale Adattiva. In pratica, i piloti si adatteranno allo stile di giuda del giocatore. Inizialmente ci metteranno un pò ad adattarsi, ma già dopo alcune gare sarà possibile vedere i piloti avversari pressare o addirittura superare il giocatore con estrema facilità. Tutto questo si traduce in gare mozzafiato tirate fino all'ultimo giro, che rendono molto appagante e divertente questoInfine, da non sottovalutare la. Qui il giocatore parte già con un, il quale dispone di un grosso budget con infinite possibilità di crescita come assumere piloti di talento, sviluppare la monoposto, ecc. Una piacevole aggiunta che rende ancora più immersivo. La stessa cosa non si può dire sulle soste ai. Infatti, nella pit lane non è permesso guidare le vetture. In pratica la sosta consiste nel pigiare al momento giusto un tasto per far intervenire i meccanici. Una funzione che abbassa un pò il livello di realismo.

Per quanto riguarda ilsi può sicuramente dire che è molto simile a quello dei titoli precedenti; tuttavia, ci sono dei piccoli miglioramenti che rendono tutto un pò più realistico. Le vetture sono un pò meno agili e in curva danno la sensazione di essere più pesanti. Questo peso può inizialmente dare una sensazione di più stabilità ma, ad alte, risulta pericoloso e farà perdere il controllo della vettura più facilmente. Con il nuovo regolamento si è ridotto di molto il carico aerodinamico e di conseguenza è cambiato lo stile di giuda. Ora, a seconda dell'assetto utilizzato, le auto avranno molto sottosterzo o sovrasterzo. Gli assetti sono molto importanti eli ha ampliati per dare una maggiore libertà di personalizzazione. Inoltre, bisogna fare attenzione in prossimità delle curve e alzare prima il piede dall'acceleratore o si finirà dritti fuori pista.

Migliorato pure il modello fisico in generale e quello delle gomme. Ora quando il giocatore pizzica un cordolo ilè molto più marcato e realistico. Stessa cosa si può dire sull'aderenza che cambia di tracciato in tracciato e a seconda delle condizioni meteo. La novità più grande rispetto agli altri capitoli è la mescola delle gomme. In base a quest'ultima si hanno delle prestazioni veramente differenti. Scendere in pista con delle gomme dure non in temperatura renderà ostico il controllo della monoposto. Tutto il contrario invece se si usano gomme morbide le quali, arrivando prima in, regalano un guida più semplice e controllata. Come detto prima, il modello di guida è simile agli altri capitoli e chi si aspettava una rivoluzione rimarrà un pò deluso. Tuttavia, guidare queste nuove vetture 2022 è sicuramente esaltante e più realistico che mai. Gli sviluppatori hanno introdotto una valanga di opzioni e personalizzazioni per rendere l'esperienza adatta a tutti: dal novellino al giocatore più esperto insi troverà il giusto settaggio per divertirsi sempre.

Anche qui il titolo è molto simile al precedete capitolo del. Partendo da una base solida, gli sviluppatori hanno sicuramente migliorato qualcosina. La grafica è simile al titolo dello scorso anno con qualchealle luci, pioggia, acqua, ecc. In compenso sono stati introdotti una miriade di filmati che aumentano il livello d'immersione tra una gara e l'altra. Il titolo sugira benissimo senza mai in calo dio lag anche nelle situazioni più caotiche.

Infine, ottimo il comparto sonoro, un pò meno il doppiaggio in italiano. I rombi delle auto differiscono, seppur di poco, da vettura a vettura e il doppiaggio nella nostra lingua va benino ma non è proprio il massimo. Al solito, chi si aspettava un vero salto generazionale rimarrà un pò deluso.



ha lavorato bene con questorestando però nella Comfort Zone. F1 22 non rivoluziona la formula già vista ma la migliora leggermente. Il lavoro fatto con l’IA, il modello fisico, il modello dellee le tante opzioni sull'accessibilità e l'immersione è ben strutturato e realizzato; mentre il comparto tecnico è di tutto rispetto. Ilnon è stato testato a dovere ma promette di essere molto divertente e completo. Tutte novità che saranno molto apprezzate dai fan della. Tuttavia, anche se il modello di guida è più realistico, rimane sempre un mix trae tecnicamente risulta molto simile all'edizione 2021. Sicuramente, come da tradizione, Codemasters lo migliorerà con futuri aggiornamenti facendolo diventare sempre più perfetto.

