LA LIVREA 2023 DI ALFA ROMEO IN F1 22

La prima attivazione nella realtà permette ai giocatori di gareggiare con il nuovo veicolo C43 prima dell'inizio della stagione di Formula 1.

EA SPORTS F1 22 aggiunto alla Playlist dal 2 marzo

Codemasters ed Electronic Arts danno oggi ai giocatori l'accesso alla vettura Alfa Romeo F1 Team 2023 C43 in EA SPORTS F1 22. Questa novità di gioco è disponibile per tutti i giocatori in modalità Prova a tempo prima dell'evento FORMULA 1 ARAMCO PRE-SEASON TESTING 2023, che inizierà questa settimana.

L'appariscente design rosso e nero che Valtteri Bottas e Zhou Guanyu guideranno nel FIA Formula One World Championship 2023 è un'evoluzione del modello dello scorso anno, che ha ottenuto un piazzamento P6 nel FIA Formula 1® Constructors' Championship 2022 - il loro miglior risultato in oltre un decennio.

"I test pre-stagionali sono un momento molto atteso nel calendario della Formula 1® e la prima opportunità per i fan di vedere come si comportano le nuove auto sulla griglia di partenza", ha dichiarato John Merchant, F1 Global Brand Director di EA SPORTS. "Siamo lieti di partecipare alla ripartenza del 2023 dando ai nostri giocatori l'opportunità di essere i primi a correre e testare la C43".

"I fan sono tutto per noi, e poter dare loro la possibilità di guidare la nostra nuova C43 dell'Alfa Romeo F1 Team prima ancora di vederla in pista nella realtà è qualcosa che non era mai stato fatto prima nei videogiochi ufficiali di F1", ha dichiarato Alessandro Alunni Bravi, Amministratore Delegato del Gruppo Sauber e rappresentante dell'Alfa Romeo F1 Team. "Siamo orgogliosi di essere all'avanguardia in questo approccio pionieristico, ma questa non è l'intera storia: abbiamo molto altro in serbo, nel corso della stagione, e non vediamo l'ora di mostrarvelo".

Inoltre, EA SPORTS F1 22 sarà aggiunto alla Play List a partire dal 2 marzo, rendendo il gioco disponibile per i membri di EA Play e Xbox Game Pass Ultimate. I nuovi giocatori di Xbox, PlayStation e PC potranno vivere le emozioni della Formula 1® con la più autentica ricostruzione dell'apice del motorsport.