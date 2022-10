EA SPORTS F1 22 GRATUITO PER TUTTO IL WEEKEND

Codemasters ed Electronic Arts presentano un weekend di gioco gratuito* per celebrare l'imminente FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022. Per l'occasione, l'amato pilota della McLaren, Daniel Ricciardo, entra nel gioco di simulazione e offre ai giocatori una divertente guida su "Come affrontare il Circuito delle Americhe". Una serie di oggetti di gioco ispirati agli Stati Uniti saranno disponibili gratuitamente e durante il fine settimana sarà attiva una promozione speciale per chi desidera acquistare il gioco.

Dal 20 al 24 ottobre, i giocatori di tutto il mondo avranno l'opportunità di giocare gratuitamente a F1 22 durante il weekend di gara negli Stati Uniti. Il gioco sarà disponibile come prova gratuita su PlayStation4 e PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam). I nuovi giocatori potranno verificare le promozioni speciali offerte dai rivenditori delle piattaforme e tutti i progressi di gioco saranno salvati durante la prova.

Per supportare i giocatori nuovi ed esistenti in vista del weekend di gara, lo studio ha collaborato con Daniel Ricciardo per creare una guida con i suoi migliori consigli, trucchi e segreti su come affrontare il circuito di Austin nel modo più veloce possibile. Raccontato attraverso la sua esperienza personale e la sua personalità carismatica, Ricciardo scava nelle conoscenze tecniche, come i punti di frenata, le curve difficili, i sorpassi e le zone DRS, e spiega cosa serve per conquistare la pista.

"Con il Circuit of the Americas alle porte, volevamo fare qualcosa di speciale e permettere a quanti più giocatori possibile di sperimentare la nuova era della Formula 1", ha dichiarato Paul Jeal, Senior Director F1 Franchise di Codemasters. "Durante questo weekend di prova gratuita, chiunque può provare il brivido della Formula 1 per un periodo di tempo limitato e non avremmo potuto chiedere un allenatore migliore di Daniel Ricciardo per mostrarci il circuito".

I contenuti gratuiti ispirati agli Stati Uniti sono disponibili anche tramite la posta di gioco come parte dei festeggiamenti per il weekend di gara. Fino al 7 novembre, tutti i giocatori che effettueranno il login riceveranno una livrea a stelle e strisce, un casco, una tuta da gara e dei guanti, oltre alla celebrazione del podio The Griddy per tutti i piloti creati dai giocatori.

