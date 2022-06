Way of the Hunter uscirà ad agosto

Preparati a imbarcati in un'affascinante avventura di caccia in due enormi aree del mondo. Potrai guidare un robusto fuoristrada, ma fai attenzione perchè il rumore della tua auto spaventerà gli animali nelle vicinanze. Faresti meglio a fare una piccola passeggiata quando ti stai avvicinando a loro.

Pre-ordine è aperto

Il pre-ordine digitale per Way of the Hunter è ora disponibile e ti consente di scegliere tra due versioni. L'edizione standard costa € 39,99 su PC e console, e se effettui il preordine riceverai il pacchetto del cacciatore che include tre oggetti cosmetici: il fucile inciso, una vernice speciale per auto e un Statua intagliata in legno.



L'Elite Edition, disponibile per il preordine, ha un prezzo di € 54,99 e garantisce l'accesso al pass stagionale inclusi due nuovi DLC che renderanno il mondo di Way of the Hunter ancora più grande. Se preordini l'Elite Edition prima del 16 agosto, riceverai uno sconto del 10%.

Way of the Hunter uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X il 16 agosto 2022.

Altre News per: hunterusciràagosto