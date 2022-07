Nuovo trailer di gioco per Way of the Hunter

In Way of the Hunter un bellissimo paesaggio si estende davanti a te. Puoi sentire la brezza leggera sulla tua pelle, sentire il fruscio delle foglie e sentire l'odore della resina dell'albero. I raggi del sole sono caldi e il cinguettio degli uccelli echeggia intorno a te: è il giorno perfetto per andare a caccia. Questo nuovissimo trailer di gioco di Way of the Hunter mostra tutti i tipi di fauna selvatica in pittoreschi ambienti open world che i professionisti della caccia e gli osservatori casuali possono esplorare mentre seguono, inseguono e infine affrontano la loro preda.







Way of the Hunter arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 16 agosto 2022

