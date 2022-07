Way of the Hunter | Steyr Arms Trailer

Se cacciate in modo responsabile, vorrete eliminare il vostro bersaglio con un solo colpo per evitare inutili sofferenze. Per fare ciò è necessaria l'attrezzatura giusta, a cominciare dal fucile, il cannocchiale, un buon binocolo e così via. Ecco perché THQ Nordic e Nine Rocks Games hanno collaborato con il famoso produttore di armi austriaco Steyr Arms per ottenere fucili con licenza ufficiale in Way of the Hunter.



Nel gioco potrai scegliere tra molti prodotti iconici di Steyr Arms, come Steyr Pro Hunter II, Steyr Monobloc o Steyr Mannlicher SM12: buona fortuna.

Way of the Hunter arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 16 agosto 2022.



Il pre-ordine sono aperti



Il preordine digitale per Way of the Hunter è ora disponibile e ti consente di scegliere tra due versioni.



La Standard Edition costa € 39,99 su PC e console e l'Elite Edition è disponibile a un prezzo di $ € 54,99. Chi preordina l'Elite Edition entro il 16 agosto, riceve uno sconto del 10%.



Preordina qui:



Xbox

Standard Edition: Way of the Hunter – Preordine

Edizione d'élite: Via del cacciatore – Edizione d'élite



Stazione di gioco

Standard Edition: Way of the Hunter – Concept

Elite Edition (UE): Way of the Hunter – Elite Edition SIEE

Elite Edition (USA): Way of the Hunter – Elite Edition SIEA

Elite Edition (JPN): Way of the Hunter – Elite Edition SIEJ



PC

Steam: https://thqn.net/woth-steam

GOG.com: https://thqn.net/woth-gog

Epic Game Store: https://thqn.net/woth-egs



Preordina la versione retail:

https://www.wayofthehunter.com/

