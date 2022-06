Su GameStop TV durante la trasmissione verranno forniti i dettagli per acquistare una PlayStation 5. Il nuovo drop è previsto per domani mercoledì 29 giugno esclusivamente sul sito di GameStop.

"Sintonizzati in live su GS TV questo MERCOLEDì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione Bundle."

GameStop metterà in vendita nuove scorte di PlayStation 5 Standard Edition in bundle con altri prodotti non ancora annunciati.

