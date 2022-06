Michelle Hunziker Giovanni Angiolini insieme in Sardegna

Dopo le vacanze allecon gli amici, il viaggio mondano a Berlino con Elizabeth Hurley,si sono ritrovati. In, dove la conduttrice televisiva è volata per qualche giorno di vacanza e dove vive e lavora il chirurgo. Insieme pubblicano le foto della spiaggia e si può immaginare un soggiorno romantico tra sabbia, mare e tanto romanticismo. Michelle Hunziker è arrivata a Poltu Quatu, in Costa Smeralda e dal balcone del resort dove alloggia ha postato i video del panorama.

Il suo buon rifugio è suo in terra sarda dove torna ogni estate per trascorrere una parte delle vacanze. Quest'anno c'è il suo bellissimo dottore a mostrarle paesaggi incontaminati e bellissimi. Giovanni Angiolini ha postato un video con alcuni piatti e un tavolo fronte mare, posto a pochi passi dalla spiaggia e dal quale si vede un mare limpido e cristallino con imperdibili sfumature di azzurro.

Il bel dottore scrive: "Un po' di coccole". È una buona scommessa che accanto a lui ci sia la bionda più esplosiva del mondo dello spettacolo pronta a far sognare davvero il suo pranzo. Intanto l'ex marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, lancia scavi via social. “A volte la musica migliore è il silenzio, diciamo così” scrive in un racconto mettendo su carta le parole della canzone “Miserere” di Luciano Pavarotti e Zucchero. Chissà se si riferisce alla nuova storia d'amore di Michelle con Angiolini o alla ritrovata serenità tra Hunziker e il suo ex Eros Ramazzotti, con il quale compare nell'ultimo video del cantante insieme alla figlia Aurora...

