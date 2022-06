GTA Online: brucia gli pneumatici e ottieni bonus di LS Tuners per tutta la settimana

Poche cose al mondo trasudano lusso come la passione per i motori: devi avere a disposizione tanti soldi da buttare e un approccio più che spericolato verso la sicurezza stradale. Questa settimana, celebra entrambe le cose nell'ambiente automobilistico underground di Los Santos, dedicandoti alle attività legali delle autofficine e a quelle meno ben viste di questa sottocultura.



GTA$ e RP doppi nei finali dei contratti delle rapine

Questa settimana, abbattere obiettivi di alto valore è un ottimo modo per mettere da parte un bel gruzzolo: tutti i finali dei contratti delle rapine forniscono GTA$ e RP doppi. Vai alla lavagna della tua autofficina per iniziare a pianificare.

GTA$ e RP doppi sui veicoli da esportazione rari

Una volta che avrai conquistato la fiducia di Sessanta e KDJ, dai un'occhiata alla lista dei veicoli ricercati sulla lavagna della tua autofficina e occupati dei veicoli da esportazione rari per ottenere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

Punti Reputazione tripli all'Autoraduno di Los Santos per tutta la settimana

Se non l'hai già fatto, parla con Mimi per sbloccare l'abbonamento all'Autoraduno di LS a Cypress Flats. Tutte le attività dell'Autoraduno forniscono Punti Reputazione tripli.

GTA$ e RP doppi nelle gare stunt

Accessori, strisce di potenziamento e tamponamenti a catena: le gare stunt non si fanno mancare niente. E fino al 29 giugno, i piloti otterranno anche GTA$ e RP doppi in tutte le gare stunt create da Rockstar.

GTA$ e RP doppi nelle missioni ricevute da Trevor

Trevor Philips è il classico anticonformista pelato, paranoico e con un'arma sempre pronta a scattare; il fatto che si sia messo in contatto con te tramite Ron non è cosa da poco. Vai da lui a Sandy Shores e completa le missioni di Trevor per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 29 giugno.

GTA$ tripli nelle attività dei clienti dell'autofficina

Un'autofficina può essere anche un'attività legale con una clientela e guadagni di tutto rispetto. Questa settimana, modificare e consegnare veicoli nelle attività dei clienti dell'autofficina forniscono GTA$ tripli.

Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Vapid FMJ

I membri dell'Autoraduno di LS che si piazzeranno tra i primi tre in un inseguimento per cinque giorni consecutivi nell'arco di questa settimana riceveranno la Vapid FMJ, una supercar progettata per nutrirsi esclusivamente di benzina senza piombo di primo livello.

Prova Karin Calico GTF, Annis ZR350 e Obey Tailgater S

Sfrutta al massimo il tuo tempo all'Autoraduno portando la Karin Calico GTF, l'Annis ZR350 e la Obey Tailgater S a fare un giro nell'area di prova. Goditi un giretto, lanciati in una corsa ai checkpoint o in una prova a tempo senza alcun costo aggiuntivo.

Veicolo da primo premio della settimana del Casinò Diamond: Dinka RT3000

Passa all’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per provare a vincere GTA$, RP, abbigliamento, snack o premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la Dinka RT3000.

SCONTI

Il rombo dei motori truccati di Los Santos ti fa provare un’ondata di invidia irrefrenabile? Questa settimana, diventare membro dell'Autoraduno di LS costa il 50% in meno, mentre autofficine, modifiche e miglioramenti godono del 30% di sconto.

Puoi approfittarne anche per espandere il tuo garage con una serie di sconti sui veicoli di Los Santos Tuners.

Karin Calico GTF: 40% di sconto

Dinka Jester Classic: 40% di sconto

Pfister Comet S2: 40% di sconto

Annis Euros: 40% di sconto

Emperor Vectre: 30% di sconto

Pfister Growler: 30% di sconto

Annis ZR350: 30% di sconto

Karin Futo GTX: 30% di sconto

Übermacht Cypher: 30% di sconto

Rimborso per il Galaxy Super Yacht fino al 6 luglio

Acquista il Galaxy Super Yacht tra oggi e il 6 luglio e completa tutte e sei le missioni di Vita da super yacht per ricevere un rimborso da 1 milione di GTA$ (consegnato entro 72 ore dal completamento) sul tuo conto presso la Maze Bank.





Altre News per: onlinebruciapneumaticiottienibonustunerstutta