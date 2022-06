Gotham Knights: svelato il trailer dedicato a Nightwing

Warner Bros. Games e DC hanno svelato il trailer ufficiale dedicato a uno dei personaggi dell’action RPG open world in terza personaGotham Knights, sviluppato da Warner Bros. Games Montréal. Il video presenta l'agile e acrobatico difensoreNightwing e mostra alcuni dei suoi costumi, che i giocatori potranno creare e personalizzare nel gioco. Il trailer mette anche in evidenza le abilità di combattimento uniche di Nightwing, che comprendono spietati attacchi elementali da mischia con i suoi immancabili bastoni daEscrima e dardi da polso, nonché le sue abilità trasversali come il parkour, i rampini e l'aliante - il Trapezio volante.

Dick Grayson è Nightwing. Da ragazzo è stato il protetto di Batman e il primo Robin, ma poi se n'è andato per la sua strada diventando un eroe indipendente. Un inguaribile ottimista,Nightwing fa spesso affidamento sul suo carisma naturale per tirarsi fuori dai guai. Anche se spesso tende a nascondere il suo lato profondo facendo il buffone, gli amici sanno che Dick tiene molto ai legami personali veri e crede fortemente che, più di ogni altra cosa, valga la pena battersi per le persone.

L'uscita mondiale diGotham Knights è prevista per il 25 ottobre 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.I fan possono prenotarlo ora tramite PlayStation Store, Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store per ricevere laskin personalizzata N°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC.

In Gotham Knights i giocatori potranno vestire i panni diBatgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, una nuova generazione di supereroi DC che dovrà dimostrarsi all'altezza nel ruolo di protettori di Gotham City in seguito alla morte di Batman, per risolvere i misteri che collegano i capitoli più foschi della storia della città a sconfiggere i più celebri supercattivi in scontri epici, affrontando una serie di sfide mentre sviluppano la loro personale versione del Cavaliere Oscuro.

