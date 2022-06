Sony presenta tre obiettivi grandangolari APS-C con attacco E: PZ 10-20MM F4 G, E 15MM F1.4 G e E 11MM F1.8

I nuovi obiettivi grandangolari offrono spettacolare risoluzione d’immagine e design compatto. Con l’ingresso di queste 3 nuove ottiche, il totale degli obiettivi di Sony con attacco E sale a 70.

Sony continua a espandere la propria linea di obiettivi, aumentando il numero totale di modelli con attacco E a 70, con l’introduzione dell’obiettivo G power zoom E PZ 10-20mm F4 G (SELP1020G), del versatile obiettivo G E 15mm F1.4 G (SEL15F14G), e dell’obiettivo ultragrandangolare a focale fissa E 11mm F1.8 (SEL11F18).

Il primo di questi nuovi obiettivi, l’E PZ 10-20mm F4 G, con lunghezza focale 10-20 mm su APS-C o lunghezza focale equivalente in 35 mm a 15-30 mm , è l’obiettivo ultragrandangolare power zoom APS-C con apertura F4 costante più piccolo e leggero al mondo. L’elevata qualità d’immagine tipica degli obiettivi G, le prestazioni dell’autofocus (AF) e un power zoom versatile si uniscono in un obiettivo compatto con apertura costante lungo l’intera escursione focale, offrendo nuove modalità d’espressione visiva efunzionalità sia per foto sia per video.

L’E 15mm F1.4 G, equivalente a 22,5 mm su 35mm full frame, offre uno splendido effetto bokeh con apertura F1.4 e la spettacolare risoluzione di un obiettivo G, il tutto in un modello APS-C pratico e dal grande potenziale creativo. Quest’obiettivo fisso compatto e leggero offre immagini dinamiche, AF e controllo eccellenti, ed è ideale sia per le foto che per i video.

L’E 11mm F1.8, obiettivo fisso APS-C ultragrandangolare dall’ampia apertura, equivalente a 16,5 mm su 35 mm full frame:, offre elevata risoluzione da angolo ad angolo, meravigliosi effetti bokeh e AF veloce e affidabile per risultati di grande impatto e selfie di qualità. È leggero e compatto, ideale per vlog e riprese.

«Tutti e tre i nuovi obiettivi sono unici. La nostra lunga esperienza e la profonda conoscenza del design degli obiettivi si fondono nel modello E PZ 10-20mm F4 G, dando vita a un obiettivo G con power zoom caratterizzato da prestazioni e praticità senza precedenti», ha affermato Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging dir Sony Europe. «Grazie ai suoi stupendi effetti bokeh e un autofocus eccellente, l’E 15mm F1.4 G è la scelta migliore per i content creator e garantisce al contempo la massima praticità grazie al design compatto e leggero; l’E 11mm F1.8 offre immagini dalla risoluzione elevata ed è perfetto per i vlog: essendo leggero, può infatti essere trasportato ovunque.»

E PZ 10-20mm F4 G

Il più piccolo e leggero al mondoi per mobilità e praticità senza pari

L’E PZ 10-20mm F4 G è più leggero del 20% rispetto al suo predecessore (SEL1018), cosa che gli vale il titolo di obiettivo più piccolo e leggero nella sua categoria, con un peso totale di soli 178 grammi – anche con power zoom. L’obiettivo è inoltre dotato di meccanismi di zoom e messa fuoco interni, che permettono di non modificarne l’estensione durante lo zoom o la messa a fuoco. Le variazioni del centro di gravità dell’obiettivo sono minime, perciò si rivela un’ottima scelta per vlog stabili e riprese con gimbal.

Spettacolare qualità d’immagine e prospettive dinamiche che solo un ultragrandangolo può offrire

L’E PZ 10-20mm F4 G offre un grandangolo davvero ampio, con un’escursione focale di 10-20 mm, ed è ideato per garantire prestazioni ottiche elevate e costanti da angolo ad angolo e con qualsiasi impostazione di zoom. I tre elementi asferici sono posizionati in modo strategico per eliminare curvatura di campo e astigmatismo, entrambi problemi comuni degli obiettivi ultragrandangolari. Il percorso ottico include anche due elementi in vetro ED (a bassissima dispersione) che riducono efficacemente le aberrazioni cromatiche. Un elemento asferico ED contribuisce ulteriormente a una risoluzione più elevata fino ai bordi dell’immagine. Inoltre, l’apertura massima F4 costante a qualsiasi impostazione focale garantisce una qualità dell’immagine stabile durante le riprese e permette di utilizzare velocità dell’otturatore adeguate di sera o in interni con condizioni di bassa luminosità.

Un’apertura circolare e un’aberrazione sferica ideata con cura agiscono insieme per offrire i bokeh naturali tipici della serie G, che contribuiscono a creare immagini spettacolari.

La distanza minima di autofocus è di 0,2 metri, con un ingrandimento massimo di 0,14x, mentre la distanza minima di messa a fuoco manuale è 0,13~0,17 metri, con un ingrandimento massimo di 0,18x.

Espressione rifinita e controllo per le riprese

L’E PZ 10-20mm F4 G presenta un nuovo sistema power zoom elettronico che garantisce un controllo diretto e reattivo, oltre a una velocità dello zoom regolabile. Anche il più lieve movimento della ghiera viene percepito e immediatamente convertito in zoom. Un elevato livello di controllo è garantito in un’ampia serie di scenari grazie alla leva dello zoom. Il power zoom riduce le oscillazioni per consentire ai fotografi che lavorano da soli di produrre immagini nitide e stabili, con la possibilità di assegnare funzioni ai pulsanti del corpo macchina per un controllo pratico dello zoom. Mantiene sempre l’equilibrio ed è un’ottima scelta per vlog stabili e riprese con gimbal.

Prestazioni AF avanzate per foto e video

Le prestazioni AF garantiscono agli utenti grandelibertà creativa, sia per le foto che per i video, mentre i due motori lineari offrono una messa a fuoco rapida e silenziosa. Il meccanismo di messa a fuoco è interno, per cui la lunghezza dell’obiettivo resta.

L’AF veloce e affidabile permette di seguire i soggetti durante riprese con frame rate elevato o durante gli scatti multipli ad alta velocità con soggetti in movimento. Riduce il cosiddetto “focus breathing” e le variazioni di angolazione, per immagini stabili e omogenee.

Mobilità, operatività e affidabilità in ogni situazione

L’obiettivo compatto power zoom E PZ 10-20mm F4 G è ideato per massimizzare il controllo e la versatilità sia per le riprese che per le foto, con ghiere per messa a fuoco e zoom e leva per lo zoom. Sono stati introdotti un pulsante per mantenere fissa la messa a fuoco e un interruttore per cambiarne la modalità, i quali consentono di adattarsi a condizioni di ripresa mutevoli.

Per un maggiore controllo creativo, è possibile montare filtri a vite da 62 mm, come i filtri ND variabili, , e l’obiettivo è stato ideato per essere resistente a polvere e umidità, per garantire la massima affidabilità all’aperto.

E 15mm F1.4

Risoluzione tipica della serie G ed effetto bokeh impeccabile

L’obiettivo E 15mm F1.4 G ha un angolo di inquadratura di 15 mm, equivalente a 22,5 mm su 35 mm full frame:, con risoluzione da obiettivo G. Tre elementi asferici in un design ottico avanzato compensano in modo efficace la distorsione e offrono elevata risoluzione su tutta l’immagine, nonostante il grandangolo da 15 mm. L’aggiunta di un elemento in vetro ED (a bassissima dispersione) e di un elemento Super ED sopprimono l’aberrazione cromatica.



L’ampia apertura massima da F1.4, l’aberrazione sferica controllata e il meccanismo di apertura circolare semplificano la creazione di sfondi bokeh fluidi, per effetti artistici d’impatto. Lo sfondo può essere sfumato per mettere in risalto i soggetti o per creare effetti bokeh in condizioni di scarsa luminosità.

Con una distanza focale minima di 0,17 metri e un ingrandimento massimo di 0,15x in modalità di messa a fuoco manuale, si possono ottenere bellissimi primi piani sia per le foto che per i video.

Compatto e leggero per una mobilità senza eguali

L’uso di elementi asferici e un design compatto, un’ampia apertura e un’alta risoluzione si uniscono in un obiettivo leggero da 219 g con un diametro di soli 66,6 mm e una lunghezza di 69,5 mm. Una visuale grandangolare, le dimensioni compatte e il peso ridotto lo rendono ideale per cieli stellati, paesaggi, architettura e scene al chiuso, come anche per soggetti in movimento, ad esempio nei contesti sportivi.

Inoltre, il meccanismo di messa a fuoco interno fa sì che la lunghezza dell’obiettivo non cambi, migliorando l’equilibrio e la maneggevolezza generale. La lunghezza fissa e il centro gravitazionale stabile rendono quest’obiettivo una buona scelta per l’uso con gimbal.

Prestazioni di AF che usano tutto il potenziale di velocità del corpo macchina

Tracciamento e messa a fuoco automatica veloce, precisa e silenziosa sia per le foto che per i filmati sono possibili grazie a due motori lineari avanzati. Ciò massimizza il potenziale di velocità del corpo macchina usato, per mantenere una messa a fuoco precisa, anche nei soggetti in movimento.

E 15mm F1.4 G usa la più recente tecnologia degli obiettivi di Sony per ridurre il “focus breathing” – le variazioni di angolazione sono ridotte per immagini fluide e stabili. Inoltre, supporta la funzione di compensazione del “focus breathing” fornita dai corpi macchina a compatibili, riducendo quest’effetto che può provocare problemi in post-produzione.

Controllo e affidabilità per foto e video

La messa a fuoco manuale con risposta lineare assicura che la ghiera reagisca direttamente e in modo lineare per controllare anche i minimi movimenti quando si usa la messa a fuoco manuale. La rotazione della ghiera di messa a fuoco si converte direttamente in un cambiamento della messa a fuoco, per un controllo immediato e preciso.

Nonostante le dimensioni compatte, l’obiettivo E 15mm F1.4 G include una ghiera di apertura per un controllo intuitivo con un interruttore a clic che può essere impostato su ON o OFF: ON per una risposta tattile che consente all’utente di “sentire” gli scatti, oppure OFF per un controllo dell’apertura continuo e silenzioso. L’impostazione OFF consente un controllo fluido e stabile dell’immagine ed è ideale quando è necessario il silenzio.

Il pulsante che mantiene la messa a fuoco e l’interruttore per la selezione della modalità offrono anche maggiore flessibilità. L’interruttore di messa a fuoco consente di cambiare velocemente tra AF e MF in base alle necessità.

Infine, l’E 15mm F1.4 G è ideato per essere resistente a polvere e umidità garantendo la massima affidabilità all’aperto in condizioni difficili.

E 11mm F1.8

Risoluzione spettacolare e bokeh squisiti

Il super grandangolo del E 11mm F1.8 è ideale per le riprese e gli scatti al chiuso che richiedono un uso espressivo della profondità di campo. Tre elementi asferici e tre elementi in vetro ED (a bassissima dispersione) aiutano a ottenere un’elevata risoluzione costante dal centro dell’immagine ai lati, nonostante il grandangolo da 11 mm, equivalente a 16,5 mm su 35mm full frame. Le lenti asferiche hanno una posizione strategica, che garantisce compensazione della distorsione e ottima risoluzione in tutta l’inquadratura, anche con l’apertura massima. L’aggiunta del vetro a bassissima dispersione riduce ulteriormente l’aberrazione cromatica e minimizza efficacemente gli aloni che possono comparire ai bordi dell’immagine.

L’ampia apertura massima F1.8 di questo obiettivo facilita la creazione di effetti bokeh profondi. Gli utenti possono riprendersi sfocando lo sfondo per essere più in risalto quando girano vlog oppure creare stupende effetti luce bokeh nelle scene notturne. L’aberrazione sferica controllata con precisione e un meccanismo di apertura circolare contribuiscono ulteriormente a bokeh fluidi prodotti da questo obiettivo unico.

Con la distanza minima di messa a fuoco di 0,12 metri e un ingrandimento massimo di 0.2x, quest’obiettivo può offrire fantastici primi piani sia per le foto che per i video.

Compatto e leggero

L’obiettivo E 11mm F1.8 è leggero e compatto e offre un’ampia apertura massima di F1.8. Pesa 181 g e ha un diametro di soli 66 mm e una lunghezza di 57,5 mm; è perfetto per corpi macchina APS-C compatti.

Ottimizzato per le riprese

I due motori lineari avanzati offrono un AF veloce e preciso sia per le foto che per i video, massimizzando il potenziale di velocità del corpo macchina per mantenere in modo affidabile una messa a fuoco, anche di soggetti in movimento.

La più recente tecnologia dell’obiettivo di Sony riduce molto il “focus breathing” e le variazioni di angolatura sono minimizzate per immagini fluide e stabili. In aggiunta, un meccanismo di messa a fuoco interno fa sì che la lunghezza dell’obiettivo non cambi con la focalizzazione, facilitando i movimenti per avvicinarsi ai soggetti e il lavoro in spazi limitati, garantendo comunque nuove possibilità creative.

L’ultragrandangolo di 11 mm dell’obiettivo E 11mm F1.8, equivalente a 16,5 mm su 35 mm full frame:, facilita i vlog con uno sfondo ampio. Le dimensioni ridotte e la leggerezza sono ideali per mobilità e praticità nelle sessioni lunghe e con elementi in movimento.

La messa a fuoco manuale con risposta lineare assicura che la ghiera reagisca direttamente e in modo lineare, per un controllo lieve quando si usa la messa a fuoco manuale, con un effetto immediato e preciso.

Controllo e affidabilità

Nonostante le dimensioni compatte, questo obiettivo offre un controllo flessibile e intuitivo, con caratteristiche come un pulsante per mantenere la messa a fuoco e un interruttore per cambiarne la modalità. L’utente può anche assegnare una funzione alternativa al pulsante per la messa a fuoco dal menù del corpo macchina. Il design antipolvere e antiumidità offre maggiore affidabilità all’aperto in condizioni difficili.

Il modello E 11mm F1.8 è inoltre compatibile con filtri frontali, una caratteristica spesso non presente negli obiettivi ultragrandangolari.

Disponibilità

L’E PZ 10-20mm F4 G, l’E 15mm F1.4 G e l’E 11mm F1.8 saranno disponibili entro il mese di giugno presso i rivenditori Sony autorizzati.

