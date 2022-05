Vacanze in Corsica: salpa a bordo del traghetto e parti per una nuova avventura

Siete alla ricerca di idee per le prossime vacanze? Partite alla scoperta della Corsica, la meravigliosa isola a sud della Francia. L’opzione via mare per raggiungerla è la più comoda e potete fare online la prenotazione dei traghetti low cost per la Corsica evitando le lunghe code in biglietteria.

Cosa vedere in Corsica: le attrazioni imperdibili

La Corsica è una terra caratterizzata da un’ampia varietà di ambienti diversi: in pochi km si passa da spiagge a montagne, da fitte foreste a verdeggianti vallate, tutto in una cornice di scorci e panorami mozzafiato. È un’isola dove andare ad abbronzarsi, a fare un giro in barca, a fare delle escursioni sulle Calanches de Piana o nel Deserto delle Agriate, è il punto da dover partire alla scoperta delle Bocche di Bonifacio, da dove navigare verso le isole Lavezzi, vedere l’Altopiano del Coscione, il Col de Bavella ed esplorare i borghi collinari di La Balagne.

Chi ama fare trekking non potrà perdere l’occasione di fare il GR 20, considerato l’itinerario più lungo e difficile d’Europa: 200 km fino ad arrivare ad alta quota. Ma il lungo percorso permette anche di vedere la vera Corsica, passando per laghi glaciali, rocce granitiche, territori completamente selvaggi e dormire nei rifugi alpini. E poi ovviamente largo spazio a sole, mare e spiagge: in Corsica alcune sono proprio mozzafiato, come Punta Chiappa, Palombaggia, Spiaggia di Santa Giulia, Baia Rondinara.

Ajaccio, città natale di Napoleone

E durante il tour in Corsica non potrete di certo non andare ad Ajaccio, capitale dell’isola e città natale dell’imperatore Napoleone Bonaparte. La casa natale oggi è diventata un museo, la Maison Bonaparte, e in tutta la città se ne rimembra il ricordo. Sarà anche una buona occasione per vedere la vasta collezione d’arte del Musee Fest, il tradizionale mercato allestito in piazza Foch, davanti la cattedrale. Spostandosi nei dintorni di Ajaccio si può raggiungere la Torre di Capo Maru, da dove poter ammirare il meraviglioso panorama sul golfo di Ajaccio.

7 prelibatezze da assaggiare in Corsica

Ma si può conoscere la Corsica anche attraverso la cucina gastronomica. Quali sono i prodotti tipici? Eccone qualche esempio:

Il Brocciu, un formaggio fresco a base di latte caprino o pecorino prodotto rigorosamente come da tradizione; I salumi di vario genere, aromatizzati, speziati, dall’aroma intenso per l’alimentazione selvaggia degli animali. Tra questi uno dei più rinomati è il figatellu, molto simile ad una salsiccia ma prodotta con le interiora (in particolare con il fegato, da cui deriva il nome) degli animali. Può essere consumata sia cruda che cotta; Il fiadone, una specie di cheesecake ma preparata con il formaggio Brocciu; I canistrelli, biscotti secchi ma non troppo duri; I migliacci, una via di mezzo tra pizza e crespella farcita generalmente con il formaggio Brocciu; Il Chjerchjole, un dolce simile al pancake preparato con il Brocciu ed aromatizzato al limone; Il gelato di Corsica con ingredienti del territorio come il Brocciu, le immortelle e il ginepro.

Altre News per: vacanzecorsicasalpabordotraghettopartinuova