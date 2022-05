Rainbow Six Siege Anno 7 Stagione 2

Operazione Vector Glare, arriva dal 7 giugno con un nuovo Operatore, la mappa Close Quarter, nuove attrezzature





Ubisoft presenta Operazione Vector Glare, la seconda stagione dell’anno 7 di Rainbow Six Siege, in arrivo il 7 giugno. Questa stagione presenta Sens, un nuovo Operatore belga, una nuova mappa Deathmatch a squadre, la Fase 1 del nuovo Sistema di Reputazione, la Modalità Privacy, altri aggiornamenti, un cambio narrativo e altri miglioramenti nel gameplay.





Operazione Vector Glare rilancia la strategia con un nuovo Assalitore Sens, un Operatore belga esperto di tattica con esperienza militare e formazione in Psicologia. Il R.O.U. Projector System è uno strumento che introduce una ruota che viaggia in linea retta e rilascia piccoli proiettori che si autodistruggono dopo un determinato periodo di tempo. I proiettori costruiscono un muro di luce che blocca la linea di tiro dei giocatori, l’approccio versatile è in pieno stile del proiettore di Sens. È un Operatore low speed, high health con una nuova arma, un POF-9 o una 417 come arma primaria e una SDP 9MM o una GONNE-6 come arma secondaria.

Oltre a Sens, al lancio della stagione troverai una nuova mappa esclusiva per la modalità Deathmatch a squadre. Ambientata in Grecia, Close Quarter è la prima mappa che si concentra nel movimento piuttosto che nell’erigere delle difese. Con un flusso circolare e un buon mix di differenti linee di tiro, questa mappa sarà un’esperienza unica da provare.

Come parte della roadmap di Anno 7, la Fase 1 del Sistema di Reputazione viene presentata in questa stagione per continuare a premiare i miglioramenti del comportamento dei giocatori. In questo aggiornamento, il Fuoco Amico viene attivato automaticamente per quelli che feriscono troppi compagni di squadra. Riceverai due avvertimenti prima dell’attivarsi della penalità e la sanzione termina solo dopo aver giocato alcune partite senza ferire i tuoi compagni. Ulteriori aggiornamenti interessano quelli che usano in modo sbagliato il sistema di cancellazione delle partite, dando maggior controllo ai giocatori lungo il processo, dalla stessa richiesta di cancellazione. Inoltre, le opzioni Privacy sono ora disponibili per i giocatori nel menù Opzioni.





Ci sono due nuovi oggetti in questa stagione: il Poligono di Tiro, è uno spazio dove allenarsi e far pratica con i danni delle tue armi, gli accessori e la ritirate senza la pressione dello scontro, per trovare il miglior equipaggiamento; la Guida all’Operatore ti informa su ogni Operatore, sulle loro abilità uniche, i gadget e suggerimenti per le strategie di Attaccanti o Difensori. Ulteriori aggiornamenti comprendono un terzo slot per un’arma secondaria per alcuni Operatori e l’opzione per regolare l’intensità del movimento dello schermo.

Come annunciato al Six Invitational 2022, nell’universo di Siege arriverà un cambiamento narrativo: gli Operatori di Rainbow Six ora saranno divisi in unità speciali. Queste squadre lavoreranno assieme per portare a termine la missione dei Rainbow per la protezione mondiale.

Operazione Vector Glare introduce la squadra Wolfguard l’unità militare umanitaria conosciuta in tutto il mondo per l’approccio prudente e compassionevole. Molti dei membri della Wolfguard sono addestrati in medicina da campo e specializzati in un tipo di protezione: Lion, Montagne, Nomad, Twitch, Ying, Sens, Clash, Melusi, Bandit, Frost, Thunderbird, Castle e il loro capo, Doc.

Ubisoft sarà partner di SEGA per creare due skin esclusive per Rainbow Six Siege, per il franchise di Yakuza. Un bundle ispirato da Kaoru Sayama sarà disponibile per Hibana e uno ispirato a Kiryu Kazuma per Echo. Inoltre, arriverà presto una nuova skin elite per Echo, ispirata da un altro personaggio iconico dei giochi Yakuza.

Con Operazione Vector Glare troviamo anche lo Squad Up Reactivation Program: potrai invitare sino a quattro compagni che non hanno ancora giocato ad Anno 7. Dopo cinque incontri assieme in qualsiasi modalità PVP, entrambi vincerete grandi ricompense.

I giocatori che invitano riceveranno ricompense per ognuno dei quattro amici che hanno completato il programma. Dagli Operatori di Anno 6 a una nuova skin per armi o altre ricompense alternative che comprendono punti Battle Pass, se posseggono già quell’operatore. Ogni giocatore invitato che rientra, dopo aver disputato cinque incontri, sbloccherà Operatori di Anno 4 o Anno 5 o altre ricompense alternative.





Rainbow Six Siege è ora disponibile per PlayStation4, PlayStation5, Xbox One family, Xbox Series X | S, PC Windows, compreso Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft, Amazon Luna e Stadia.

