R6 South Breach - competizione europea di Rainbow Six Siege

Ubisoft annuncia R6 South Breach, la prossima competizione europea dell’off-season di Rainbow Six Siege

Ubisoft annuncia che la prossima competizione europea di Rainbow Six Siege, R6 South Breach, prenderà il via il 22 novembre. Questo nuovo torneo, con un premio totale in denaro di 40.000 euro, offrirà ai giocatori amatoriali e professionisti un'ulteriore opportunità di competere a un livello superiore e affinare le proprie abilità.

Il torneo sarà aperto a tutte le squadre europee, comprese quelle che partecipano alla Europe League del circuito BLAST R6. Tuttavia, questo torneo non ha un legame diretto con il BLAST R6 Global Esports Circuit, in quanto non saranno in palio punti per qualificarsi al Six Invitational 2024.

Descrizione del torneo:

L'R6 South Breach comprende due posti per le squadre che fanno parte della BLAST R6 Europe League, due posti per le squadre che hanno partecipato alle National League organizzate nell'Europa meridionale nel 2022 e quattro posti per le squadre che passano attraverso le qualificazioni regionali

L'R6 South Breach è diviso in due fasi:

Fase 1 - Qualificazioni:

Le prime qualificazioni saranno riservate alle squadre che hanno partecipato ai seguenti campionati nazionali nel 2022:

- Six French League (Francia)

- Nazionali PG (Italia)

- Nazionali di Spagna (Spagna)

Le due migliori squadre qualificate potranno passare alla Fase 2 del torneo.

Poiché la competizione riguarda soprattutto l'Europa meridionale, le squadre con tre giocatori su cinque residenti in un paese di questa zona avranno le proprie qualificazioni e due di loro potranno qualificarsi per la Fase 2.

Parliamo di:

- Francia

- Italia

- Spagna

- Portogallo

Inoltre, saranno organizzati dei tornei di qualificazione aperti a tutte le squadre europee, con le due migliori squadre di questo torneo che passeranno alla Fase 2.

Infine, un torneo di qualificazione sarà riservato alle squadre della Europe League BLAST R6, delle quali due potranno partecipare all'R6 South Breach. Le partite della Fase 1 saranno aperte ai community caster: per registrarsi come community caster, è sufficiente unirsi al server Discord dedicato e seguire i passaggi del canale di testo #community-caster-request.

Fase 2 - PLAYOFF:

Questa fase avrà la forma di un girone a otto squadre a doppia eliminazione per incoronare il campione di R6 South Breach. Le partite della Fase 2 saranno trasmesse sul canale principale ufficiale inglese e sui canali ufficiali francese, italiano e spagnolo di Rainbow Six Siege nelle rispettive lingue.

Programma:

Fase 1:

- 22-23 novembre: qualificazioni per le squadre delle ex leghe nazionali dell'Europa meridionale - Registrati qui: http://r6-southbreach.eu/nationalqualifier

- 29-30 novembre e 02-03 dicembre: turni di qualificazione per le squadre della regione dell'Europa meridionale - Registrati qui: http://r6-southbreach.eu/localqualifier1 e http://r6-southbreach.eu/localqualifier2

- 06-07 dicembre e 09-10 dicembre: qualificazioni aperte a tutte le squadre europee - Registrati qui: http://r6-southbreach.eu/openqualifier1 e http://r6-southbreach.eu/openqualifier2

- 16-17 dicembre: qualificazioni per le squadre della Europe League BLAST R6 Europe - Registrati qui: http://r6-southbreach.eu/euleaguequalifier

Fase 2:

- 5-6-7 gennaio 2024: Playoff - Inizio del Double Elimination Bracket (doppio turno di eliminazione)

- 12-13-14 gennaio 2024: Playoff - Semifinali dei vincitori e dei perdenti

- 20 gennaio 2024 - Finale del gruppo dei perdenti

- 21 gennaio 2024 - Gran finale

Tutte le informazioni ufficiali sul torneo, comprese le istruzioni su come iscriversi e come si svolgerà la competizione, sono disponibili sul sito ufficiale della competizione: http://r6-southbreach.eu/.





Il server Discord ufficiale è disponibile qui (https://discord.com/invite/9VW89T4tJY) e servirà come base per le squadre, i giocatori e i caster della comunità per ottenere aiuto e informazioni sul torneo.

Altre News per: southbreachcompetizioneeuropearainbowsiege