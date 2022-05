Uccide la compagna e mentre la seppellisce muore per un infarto

Uccisa dal suo compagno che,la seppelliva nel suo giardino gli prende une muore. È l'orrore consumato a Trenton, nella Carolina del Sud, doven, 60 anni, ha strangolato la suadi 65 anni. Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Edgefield, l'omicidio si è svolto il 7 maggio a casa sua. La polizia è intervenuta dopo la denuncia di un uomo privo di sensi nel suo cortile.

Quando è arrivato lo sceriffo, ha trovato il corpo del 60enne: sono stati quindi allertati i soccorritori che, una volta lì, l'hanno trovato morto a terra. Nel corso delle indagini, gli agenti hanno trovato il corpo di una donna abbandonata in una fossa appena scavata. Dall'identificazione è emerso che si trattava della compagna del 60enne. Le intuizioni hanno rivelato che lei avrebbe dovuto essere al lavoro quel giorno, ma non si era mai presentata allarmando così i suoi parenti. I familiari avevano provato a chiamarla ea mandarle messaggi, ma senza alcuna risposta. L'autopsia ha rivelato che la donna è stata strangolata e il suo uomo, dopo averla "legata e avvolta in sacchi della spazzatura", molto probabilmente ha subito un infarto mentre cercava di seppellirla.

