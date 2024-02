Ergastolo per Sergio Domenichini: uccide pensionata Carmela Fabozzi a Malnate e vende gioielli per vacanze

Sergio Domenichini, 67 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Carmela Fabozzi, pensionata di 73 anni, avvenuto il 22 luglio 2022 a Malnate, in provincia di Varese. La sentenza è stata pronunciata dalla corte d'assise del tribunale di Varese, presieduta da Cesare Tacconi. Domenichini, che si era introdotto nell'abitazione della vittima con l'intento di rapinarla, ha ucciso la donna colpendola alla testa con nove colpi utilizzando un vaso come arma del delitto.

Le impronte lasciate sul vaso e il DNA dell'imputato trovato sotto un'unghia della vittima hanno contribuito a incastrarlo. Dopo l'omicidio, Domenichini ha venduto i gioielli rubati per finanziare le proprie vacanze al mare. La pena massima era stata richiesta dal pubblico ministero Valeria Anna Zini, che ha descritto il delitto come "brutale". La vittima, vedova da diversi anni, viveva da sola e conosceva l'assassino, che si era presentato come volontario di un'associazione impegnata in servizi di trasporto per anziani e pazienti oncologici.