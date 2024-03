Omicidio Firenze: Luca Fumagalli uccide la madre Brunetta Silvestrini e si barrica in casa

Luca Fumagalli, 59 anni, è stato arrestato per l'omicidio della madre, Brunetta Silvestrini, di 85 anni. Il delitto è avvenuto ieri, poco prima dell'ora di cena, nell'abitazione di via di Santa Lucia. Dopo aver commesso l'omicidio, Fumagalli si è barricato in casa, costringendo le forze dell'ordine ad intervenire con un'irruzione.

Le indagini preliminari suggeriscono che l'uomo, che era in cura per gravi problemi psichiatrici, abbia agito al culmine di una lite, colpendo prima e poi strangolando a morte la madre. Prima dell'omicidio, Fumagalli aveva già mostrato segni di agitazione, tanto che lo zio aveva tentato di calmare la situazione, venendo però aggredito.

Quando i soccorritori, allertati probabilmente dai vicini, sono arrivati sul posto, non sono riusciti ad accedere all'abitazione a causa di Fumagalli che si era barricato all'interno. L'intervento di vigili del fuoco e polizia è stato necessario per entrare nell'appartamento, dove hanno scoperto il corpo dell'anziana con evidenti segni di strangolamento.

Durante l'irruzione, Fumagalli ha opposto resistenza ed è stato necessario sedarlo per poterlo immobilizzare. Il pubblico ministero di turno, Giuseppe Ledda, ha disposto l'arresto e il trasferimento dell'uomo all'ospedale Santa Maria Nuova, dove è attualmente piantonato dalla polizia.