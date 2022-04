GTA Online: bonus sulle attività dei Night Club

Festeggia alla grande grazie ai bonus sulle attività dei night club

50% di incassi extra per i night club, popolarità e velocità di produzione del magazzino dei night club raddoppiate, ricompense quadruple in Oltre la linea e altro





Quando il sole tramonta, a Los Santos l’atmosfera si fa speciale: i cittadini diventano dei veri festaioli e sciolgono le loro preoccupazioni in un mare di sudore sulle piste da ballo strapiene sparse in tutta la città. È un’ottima notizia per chi gestisce un night club.





Bonus per i night club

Questa settimana, lemissioni di promozione frutteranno popolarità doppia e riceverai il 50% di introiti giornalieri in più nella tua cassaforte. In più, lavelocità di produzione del magazzino è raddoppiata: potrai eseguire vendite pazzesche molto più velocemente.





50% di GTA$ e RP extra nelle missioni di vendita dell’MC

Se sei pronto a entrare nella rete Open Road, farai un sacco di soldi. Il prezzo di ieri non è il prezzo di oggi per glistabilimenti del motorcycle club. Completare lemissioni di vendita di Centauri frutterà il 50% di GTA$ e RP in più.

SCONTI SU ATTIVITA’:

Questa settimana i CEO registrati che possiedono un night club possono respingere gli attacchi dei nemici più gelosi con un potenziamento della sicurezza grazie a uno sconto del 40%.

I dirigenti possono migliorare gli alloggi negli uffici e aggiungere un letto con il 30% di sconto, mentre chi preferisce una vita più selvaggia può acquistare una clubhouse dell’MC al 30% di sconto.



Abbigliamento e accessori gratuity

I motociclisti che completeranno unamissione di vendita nel corso della settimana riceveranno un paio di occhiali da sole quadrati verdi. In più, completando una missione di vendita di carichi speciali, riceverai gratis laGiacca smoking ipnotica bianca e completando una missione di vendita di Traffico d'armi avrai ilcappellino Vom Feuer bianco gratuitamente.





Veicolo trofeo: Dinka Jester Classic

Arrivando primo in unagara della serie di gare dell'Autoraduno di LS per quattro giorni consecutivi riceverai la Dinka Jester Classic, amatissima dai piloti di strada, con la sua silhouette iconica.





Prova l'Übermacht Revolter, l’Enus Jubilee e la Vulcar Warrener HKR

Visita l'area di prova per provare l'Übermacht Revolter, l’Enus Jubilee e la Vulcar Warrener HKR. Usale per sfidare gli avversari nelleCorse ai checkpoint o gareggiare contro il tempo in una Prova a tempo, tutto gratis, senza nessuna preoccupazione.





Veicolo premio della settimana al Casinò Diamond: Benefactor Schlagen GT

Visita l'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata. Il primo premio della settimana è la Benefactor Schlagen GT, la splendida roadster tedesca con personalità e eleganza che ruota lentamente sul podio.

SCONTI:

Oltre agli sconti sui veicoli che stiamo per elencarti, abbiamo deciso di mettere a tua disposizione consumazioni gratis nei night club di tutta la città e nel Casinò e Resort Diamond: scatenati!



Veicoli:

Übermacht SC1 – 30% off

Enus Stafford – 40% off

Turreted Limo – 40% off

Vapid Flash GT – 40% off

Patriot Stretch – 50% off

Lampadati Tropos Rallye – 50% off

MTL Pounder Custom – 60% off

Altre News per: onlinebonussulleattivitànightclub