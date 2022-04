Annunci DLC di World of Warcraft: Dragonflight e Wrath of the Lich King Classic

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic porterà i giocatori nel gelido reame di Northrend più avanti nel corso dell'anno

Tutti i giocatori con un abbonamento attivo a WoW riceveranno l'accesso completo a questa riproduzione autentica della seconda espansione del gioco, un'esperienza fondamentale della saga di Warcraft

Dalla sua tetra cittadella nelle profondità del gelido continente di Northrend, il temibile Lich King, Arthas Menethil, parte alla conquista di Azeroth, inaugurando una delle più indimenticabili saghe della storia di Warcraft. Blizzard Entertainment ha annunciato oggi che World of Warcraft®: Wrath of the Lich King Classic arriverà più avanti nel corso di quest'anno, invitando i giocatori a vivere di nuovo un'avventura che ha indelebilmente plasmato tutta la storia successiva di Warcraft. Al suo lancio nel 2022, questa accurata ripubblicazione dell'espansione di successo del 2008 sarà disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti i giocatori con un abbonamento a World of Warcraft attivo.

"Siamo emozionati nel rivisitare una delle ere più amate della storia di Warcraft con Wrath of the Lich King Classic" ha detto Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "La pubblicazione originale di questa espansione aveva portato molti miglioramenti nel gioco, insieme a un cattivo senza tempo e a una storia epica. Abbiamo preservato l'autentica esperienza Classic per tutti coloro che vogliono rivivere i loro giorni di gloria a Northrend e abbiamo ricreato un'esperienza significativa e accessibile per tutti i giocatori che si imbarcano in quest'avventura per la prima volta."

Caratteristiche di Wrath of the Lich King Classic

Così come fece quando fu originariamente pubblicata nel 2008 per WoW®, Wrath of the Lich King Classic entusiasmerà i giocatori veterani e quelli nuovi con una serie di funzionalità che ne cambieranno il paradigma, tra cui:

Il tetro e gelido nord: i giocatori cominceranno il loro viaggio in una delle due zone iniziali di Northrend, Borean Tundra o Howling Fjord, da cui godranno di alcuni dei panorami più belli e delle storie più coinvolgenti di Warcraft, fino a raggiungere il seggio del potere del Lich King, a Icecrown.

L'ascesa dei Cavalieri della Morte: disponibile per entrambe le fazioni a partire dal livello 55, il Cavaliere della Morte, la prima classe eroica di WoW, sfrutta il potere dell'oscurità per combattere contro il male che minaccia Azeroth.

Nuova professione - Inscription: questa nuova professione permette ai giocatori di incidere glifi mistici che alterano l'aspetto e modificano le proprietà di incantesimi e abilità, così come di creare potenti monili e accessori.

Imprese sbloccate: le imprese arrivano su WoW Classic, fornendo ai giocatori nuove ricompense per i loro successi e i loro risultati.

Spedizioni e incursioni: rivivi spedizioni fondamentali da 5 giocatori, come Azjol-Nerub e Culling of Stratholme, e assedia Naxxramas in un'incursione da 10 giocatori, un aggiornamento della versione originale da 40 giocatori presente nella pre-espansione di World of Warcraft.

I giocatori potranno creare dei personaggi Cavalieri della Morte con un aggiornamento ai contenuti precedente al lancio di Wrath of the Lich King Classic. Tutti i giocatori potranno creare un proprio primo personaggio Cavaliere della Morte, senza prerequisiti o restrizioni. (La creazione di ulteriori Cavalieri della Morte richiede la presenza su un server di un personaggio di livello 55 o superiore.)

I giocatori che non hanno altri personaggi pronti ad affrontare i pericoli di Northrend potranno approfittare del potenziamento del personaggio al livello 70, un servizio facoltativo disponibile all'approssimarsi del lancio di Wrath of the Lich King Classic. Ulteriori dettagli, incluse le informazioni su prezzi e disponibilità, verranno annunciati in futuro.

