GTA ONLINE: ricerca doppia per Traffico d'armi e 50% rifornimenti per il bunker

In più, bonus per dirigenti, ricompense triple in Estrazione e altro

Questa settimana, la velocità di ricerca dei bunker raddoppia per gliaspiranti trafficanti di armi. Il personale dei bunker impiegherà la metà del tempo per completare progetti di ricerca come modifiche per armi e veicoli. In più, i rifornimenti per il bunker con cui mandare avanti la ricerca sono scontati del 50%.





GTA$ e RP doppi nelle missioni per veicoli speciali

Usa il computer del tuo ufficio per visitare il sito di Securoserv e avviare le, in cui dovrai manovrare obiettivi gestendo veicoli modificati, guadagnando rper tutta la settimana.





Ottieni la maglietta nera con logo Hawk & Little

Tutti i giocatori che accederanno a una sessione di GTA Online questa settimana riceveranno gratis unamaglietta nera con logo Hawk & Little.

SCONTI RELATIVI ALLE PROPRIETÀ

Questa settimana, rifornire leclub ti costerà la metà. Per aiutare gli aspiranti contrabbandieri a mettere in piedi la propria attività, questa settimana i magazzini per veicoli e i magazzini per carichi speciali sono scontati del 30%.





GTA$ e RP tripli in Estrazione

L'aereo di un boss è scomparso in una zona poco sicura e tocca a una squadra di guardie del corpo raggiungere il bersaglio e portarlo al checkpoint. Nel frattempo, gli avversari devono intercettare il bersaglio ed eliminarlo con qualsiasi mezzo necessario. Questa settimana, tutti i giocatori di Estrazione riceverannoGTA$ e RP tripli a prescindere dal ruolo ricoperto.

Chi vincerà tre round di Estrazione riceverà anche un bonus di, consegnati entro 72 ore dal completamento.





Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Grotti Turismo Classic

I membri dell'Autoraduno di LS che vinceranno settenei prossimi sette giorni otterranno le chiavi della Grotti Turismo Classic, una sportiva retrò per veri puristi: tutta muscoli e nervi, nessun fronzolo e misure di sicurezza ridotte al minimo.





Prova la Declasse Granger 3600LX, la Enus Deity e la Dinka RT3000

Visita l'area di prova dell'Autoraduno di LS per fare un giro su Declasse Granger 3600LX, Enus Deity e Dinka RT3000. Metti alla prova la loro velocità in, o sfogati con qualche sgommata senza pagare nulla.





Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Obey Tailgater S

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, accessori, snack e diversi premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la Obey Tailgater S, una berlina a quattro porte che funge da base ideale per gli elaboratori che vogliono combinare comfort e spericolatezza.

SCONTI

Questa settimana sono disponibili sconti anche su una serie di veicoli.

