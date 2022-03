Quali sono i migliori droni : Professionali o Economici, quale comprare ?

Cos'è un Drone, differenze tra modelli e possibili applicazioni



Un drone è un veicolo aereo senza pilota a bordo, guidato da un telecomando tramite software che gli consente di localizzarsi grazie ai suoi sensori e al suo modulo GPS. Si compone di quattro elementi principali:



Il controller di volo che consente al drone di salire, scendere, avanti e indietro

Motori con eliche

Un telaio sviluppato secondo le applicazioni del drone

Fotocamere e altri sensori

Utilizzato nel mondo militare da più di un secolo, il drone è oggi uno dei velivoli più alla moda tra il grande pubblico. Anche il mondo professionale non è escluso quando si tratta di utilizzare questo strumento viste le sue numerose possibilità di applicazioni.



Nell'ambiente civile, ciò che viene chiamato "drone", è una versione miniaturizzata del velivolo che viene pilotato utilizzando uno Smartphone, un tablet o un radiocomando.

Il mercato dei droni ricreativi è in piena espansione e non ha intenzione di fermarsi. Offerti a prezzi variabili da poche decine di euro a diverse migliaia di euro,questi velivoli senza pilota si adattano a tutte le tasche e a tutti i livelli, dai principianti agli esperti. Sono utilizzati sia all'interno che all'esterno.



Micro e nano droni dal peso di poche decine di grammi possono essere utilizzati solo all'interno, perché la minima raffica di vento li destabilizza. Questi piccoli droni sono leggeri, robusti e molto convenienti in termini di budget. Consentono ai principianti di imparare a pilotare ed eseguire alcuni trucchi acrobatici come i loop. La loro fotocamera integrata offre ai piloti remoti in erba l'opportunità di immortalare le loro imprese. Per quanto riguarda la loro batteria, ha un'autonomia di volo di pochi minuti.



Per esercitarsi con i modellini di aeromodelli all'aperto, il telepilota principiante deve scegliere un dispositivo in grado di resistere a venti moderati, come un drone Parrot Anafi o il DJI Spark.



Dove acquistare un drone?

È possibile acquistare un drone su piattaforme e-commerce oltre che da negozi specializzati sia online che nei negozi fisici.



Nonostante il rango dei proprietari di droni privati ??continui a crescere, il cuore del mercato degli aerei senza pilota è soprattutto fatto di professionisti. Forze armate, vigili del fuoco, professionisti dell'audiovisivo, ma anche da agricoltori e operatori minerari, queste categorie costituiscono la principale clientela dei produttori di droni.

I droni possono essere usati infatti per svolgere missioni di sorveglianza diurna e notturna, vedere oggetti situati a grandi distanze, creare mappe dei campi coltivati, rilevare malattie delle piante, rilevare dispersioni termiche degli edifici o effettuare fotogrammetrie di ampie zone per poi ricavare mappe 3D.



Quale drone scegliere per iniziare?



I droni sono commercializzati con una moltitudine di dimensioni e caratteristiche. Prima di passare all'acquisto del tuo primo drone, confronta attentamente prezzo, prestazioni e tipo di fotocamera sul sito Il Mio Drone. Ti consigliamo inoltre di valutare tutte le specifiche e di tenere conto: del rapporto qualità-prezzo, se è per gioco o bambini, per uso professionale, se ti serve per scattare foto aeree, per viaggiare o per eseguire acrobazie.

I droni sono progettati in modo tale da poter essere pilotati a distanza manualmente, ma sono, per la maggior parte, dotati di capacità automatiche che consentono un'assistenza al pilotaggio che può rivelarsi preziosa per i principianti o in caso di situazioni complesse da gestire . È quindi fondamentale leggere e rileggere sempre i documenti e i manuali di un nuovo drone per prendere dimestichezza con tutte queste funzioni automatiche. Sapere tutto sui droni o quasi, è il primo passo verso un pilotaggio più facile e una forte riduzione del rischio di incidenti.



Qual è il prezzo di un drone?



I droni destinati al grande pubblico sono commercializzati secondo diverse fasce di prezzo. I droni con radiocomando sono i più convenienti, costano mediamente tra i 50 e i 160 euro. I dispositivi con funzioni avanzate in termini di qualità della fotocamera e autonomia sono generalmente compresi tra 300 e 1.000 euro.



Per i professionisti il ??prezzo di un drone varia in base all'utilizzo e quindi agli accessori e ai sensori di bordo che possono arrivare a far lievitare il prezzo anche oltre i 40.000 Euro.

Molte aziende si sono specializzate con sistemi di fotografia aerea, altre nella facilità di controllo per consentire ai principianti di manovrarli senza rischiare di rompere il dispositivo. Ci sono droni dedicati ai professionisti che incorporano una fotocamere 4K HDR e l'intelligenza artificiale come Anafi.

Anche l'uso dei droni si è moltiplicato nel tempo. Tra quelli avanzati c'è per esempio la valutazione dei parcheggi, il monitoraggio del traffico, lo stato delle scorte nei magazzini, il controllo automatico delle torri di telefonia mobile, dei pannelli solari, ecc.



Vista la varietà dei modelli, l'acquisto di un drone è molto semplice quando conosci esattamente ciò che desideri. La cosa più difficile è quando inizi e non sai come orientarti tra questa moltitudine di modelli.



Quale drone comprare: fatti le domande giuste



Prima di correre nel primo negozio per acquistare il primo drone che ti piace, fatti le domande giuste.



Principiante? Se non hai mai pilotato un drone o il drone è destinato a un bambino, possiamo solo consigliarti di investire in un drone economico (meno di 50€). Grazie a questo tipo di drone, puoi imparare a volare in sicurezza al chiuso o anche all'aperto in giornate poco ventose.

Se non hai mai pilotato un drone o il drone è destinato a un bambino, possiamo solo consigliarti di investire in un drone economico (meno di 50€). Grazie a questo tipo di drone, puoi imparare a volare in sicurezza al chiuso o anche all'aperto in giornate poco ventose. Sei appassionato e voli per divertimento? Partecipi alle gare? Droni come DJI o Parrot soddisferanno le tue aspettative. Tutto dipenderà dal budget che riserverai per il tuo nuovo acquisto e soprattutto dal suo utilizzo. Per quanto riguarda le corse, investi in un drone FPV (First Person View) per vivere la tua gara dal vivo!

Partecipi alle gare? Droni come DJI o Parrot soddisferanno le tue aspettative. Tutto dipenderà dal budget che riserverai per il tuo nuovo acquisto e soprattutto dal suo utilizzo. Per quanto riguarda le corse, investi in un drone FPV (First Person View) per vivere la tua gara dal vivo! Sei un professionista? In questo caso, quale drone acquistare? Pensa alla qualità della fotocamera, alla stabilità e alla potenza del drone. DJI o Yuneec soddisferanno tutte le tue esigenze senza preoccupazioni. Un piccolo promemoria: non dimenticare le normative vigenti sulla fotografia aerea e ricordati di registrare i tuoi droni quando previsto dalla legge.

Ogni nuovo anno porta la sua quota di nuove tecnologie e chi dice nuove tecnologie, dice nuovi modelli di droni. Quelli prodotti nel 2018 o 2019 ad esempio sono già molto indietro rispetto agli ultimi modelli. Alcuni modelli di droni più datati sono sopravvissuti col passare degli anni mentre altri sono finiti per essere detronizzati da modelli più potenti, più forti e più robusti.Se non hai mai pilotato e vuoi iniziare a pilotare a distanza con i droni, fai la scelta della semplicità. Se il tuo budget non ti consente grosse spese, lasciati tentare da un drone Hubsan. Offrono un buon rapporto qualità-prezzo e ti soddisferanno ampiamente.

Successivamente, puoi investire in un modello più esclusivo. Se invece non vuoi investire in un mini drone o in un modello entry-level e vuoi entrare nelle grandi leghe, non esitare a rivolgerti a droni più sofisticati.



Ora che hai un po' informazioni per iniziare il pilotaggio remoto, tutto quello che devi fare è acquistare il tuo primo drone. Non esitare, se ne senti la necessità, a seguire alcune lezioni di pilotaggio a distanza per apprendere le basi e alcune acrobazie. Avrai tutto da guadagnare. Più ti alleni, più potrai pilotare a distanza droni potenti e robusti che ti regaleranno un piacere illimitato.



