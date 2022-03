PRE-ORDER DEL NUOVO BETRAYAL AT HOUSE ON THE HILL

AL VIA LE PREVENDITE DEL NUOVO

BETRAYAL AT HOUSE ON THE HILL

In arrivo una nuova edizione interamente in italiano del gioco da tavolo a tema horror vincitore di un Gamer Choice Award. Un ritorno in grande stile con grafiche, funzionalità e miniature curate nei minimi dettagli per un’esperienza di gioco unica. L’attesa è alle stelle, ma potrà essere placata dal pre-order al via il 1° marzo. Tra intrighi, tradimenti e sospetti, chi riuscirà a sopravvivere nella misteriosa “casa infestata sulla collina”?

È ufficiale, Betrayal at House on the Hill torna in grande spolvero e sarà interamente in italiano, con grafica e gameplay rinnovati. Sono tantissimi gli appassionati che attendevano questo annuncio da tempo e adesso, finalmente, verranno ampiamente premiati: da martedì 1° marzo è possibile preordinare - su Amazon, nei negozi specializzati e nelle fumetterie - il nuovo Betrayal at House on the Hill, che sarà poi disponibile al pubblico a partire dal 1° Aprile 2022.Ed è così che l’amatissimo gioco di strategia acclamato già dal 2004, ritorna sugli scaffali dopo anni di trepidante attesa.







Giocabile da un minimo di 3 a un massimo di 6 giocatori, il nuovo Betrayal at House on the Hill vanta una varietà di gioco unica che permetterà a tutti gli appassionati di creare e vivere storie sempre nuove all’interno della misteriosa casa situata sulla collina. Un gioco da tavolo in grado di catturare fin da subito l’attenzione grazie alla sua duplice modalità di gioco. Un boardgame horror, davvero unico nel suo genere, tanto da vincere al suo debutto il Gamer Choice Award agli Origin Award come miglior gioco da tavolo. Ed è sulla scia di questo successo che nel 2010 venne annunciata una seconda edizione con gameplay e grafiche aggiornate, raggiungendo così un pubblico ancora più ampio.







Negli anni sono state create le espansioni Widow’s Walk, Betrayal at Baldur’s Gate e Betrayal Legacy che hanno permesso a tutti di di ampliare ulteriormente le esperienze di gioco, mantenendo però la stessa giocabilità.La nuova edizione di Betrayal at House on the Hill, del tutto rinnovata e localizzata in lingua italiana, contiene il necessario per vivere una vera e propria avventura horror: 6 schede personaggio, 6 pedine - e altrettanti basi - super dettagliate, 30 clip, 8 dadi, 74 carte da gioco, 3 tessere di partenza e 42 Stanza Singola, 114 pedine in cartone e, soprattutto, I libri degli Scenari Tomo del Traditore e Segreti di Sopravvivenza. Ecco gli elementi di un gioco da tavolo in grado di far squadra, pieno di intrighi, tradimenti, sospetti e misteri. La prima parte del gioco sarà quella esplorativa, in cui i 6 esploratori dovranno scoprire quali stanze si celano all’interno della casa.







La seconda, invece, sarà quella dell’infestazione: il traditore, preso il controllo di un esercito di mostri, dovrà sconfiggere i suoi ex compagni, impegnati invece a lottare tra la vita e la morte per sopravvivere. Insomma, non resta che assicurarsi una copia del nuovo Betrayal at House on the Hill, approfittando subito del pre-order, e riunire amici e parenti per una tenebrosa notte di gioco!





