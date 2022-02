Cellularline - Advantage Glass vetro proteggi schermo con doppia protezione

Il nuovo vetro protegge lo schermo grazie ad uno speciale trattamento ultra protettivo e garantisce un anno di protezione del display in caso di rottura

Proteggere lo smartphone è uno dei primi pensieri per chi acquista un nuovo device. Cellularline, in questo caso, offre diverse soluzioni passando da cover colorate fino ai proteggi schermo più resistenti. La protezione giusta deve necessariamente adattarsi al device e all’utilizzo che ne viene fatto.

Gli smartphone sono ormai uno strumento adatto a più occasioni, passando da navigatore, macchina fotografica e, in alcuni casi, veri e propri PC. Non a caso, entro la fine dell’anno, i nuovi iPhone riceveranno un update per diventare dei Pos e accettare, quindi, pagamenti senza supporti esterni.

Proprio per questo motivo l’azienda reggiana Cellularline ha deciso di lanciare Advantage Glass, un nuovo vetro rinforzato per iPhone che lo rende fino a due volte più resistente agli impatti offrendo una doppia protezione. Con una resistenza pari a 9H, trasparenza cristallina e anti impronte, l’Advantage Glass protegge i display della gamma iPhone 12 e iPhone 13 senza scendere a compromessi. Il packaging, inoltre, contiene un applicatore biodegradabile per facilitare l’applicazione del vetro e ridurre contemporaneamente l’uso della plastica.

Se da una parte l’Advantage Glass protegge lo schermo garantendo prestazioni di alto livello, dall’altra permette di attivare una speciale garanzia, registrando il prodotto su Asfalis.it, che copre per un anno la rottura del display dell’iPhone.

