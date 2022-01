Super green pass : 1,6 milioni over 50 senza vaccino

Sono ancora un milione e 680mila gli italiani che hanno più di 50 anni e non sono stati vaccinati, nonostante l'obbligo stabilito nel decreto del 7 gennaio. È quanto emerge dall'ultimo rapporto del governo sui vaccini aggiornato questa mattina. In totale, 1.684.240 non hanno assunto la prima dose e la maggior parte di loro -1.235.314- ha un'età compresa tra 50 e 69 anni. Negli ultimi sette giorni, sempre secondo il rapporto, sono poco più di 178.000 le persone sopra i 50 anni che hanno assunto la prima dose, mentre da quando l'obbligo è entrato in vigore sono poco più di 481.000.

