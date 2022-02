Over 50 senza vaccino Covid sono in pericolo

Ilospite in TV a 'Che tempo che fa': "Le cose stanno migliorando, potrebbe essere molto meglio se le persone decidessero..." Con lui c'era il professor Mantovani che parlava di "immunità innata". Chi non ha ancora ricevuto iltra gli"è a grande rischio, anche perché i dati dei vaccinati con una terza dose indicano una protezione fino al 90% dal ricovero." Lo afferma il virologo, ospite ieri a "Che Tempo che Fa" di Rai3.

Al suo fianco nella trasmissione televisiva di Fabio Fazio, Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'istituto clinico Humanitas, ha parlato di "immunità innata", la nostra prima difesa. "Gestisce la maggior parte dei nostri problemi senza che ce ne rendiamo conto. Da marzo abbiamo deciso di studiarlo rispetto al Covid e abbiamo scoperto che in particolare un antenato degli anticorpi, che si chiama MBL, riconosce il virus e ha attività antivirale", ha spiegato Mantovani.

In questo senso Burioni parla di “una scoperta che potrebbe aiutarci a capire chi sta peggiorando e perché”. “La domanda che ci poniamo è: perché funziona per alcuni e non per altri? Non tutti si ammalano e non tutti si ammalano gravemente. Ci sono fattori che lo determinano -spiega Mantovani-: età, stile di vita, fumo o meno, essere sovrappeso e poi c'è una componente genetica. Coloro che hanno varianti sfavorevoli di MBL sono a maggior rischio di malattia grave".

I due esperti sono convinti che la vaccinazione non possa essere ignorata per il momento: "Al di là delle scoperte sull'immunità innata, i vaccini sono la prima cintura di sicurezza. Farsi vaccinare ci permette di allacciare la cintura di sicurezza anche al sistema sanitario nazionale, ci permette di tornare alla prevenzione e cura dei tumori e delle malattie cardiovascolari nel sistema sanitario nazionale”, conclude Mantovani.

“Ancora bassi -secondo Burioni- i dati sui vaccini pediatrici. Avere un numero maggiore di persone vaccinate ci permetterebbe di essere più sereni anche con le nuove misure scolastiche”.

