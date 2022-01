Da domani Green pass illimitato, slitta l’addio alle mascherine. Giro di vite anti Covid del governo: le discoteche pronte a riaprire (Di domenica 30 gennaio 2022) Tornano a sperare in una ripartenza i gestori delle discoteche e delle sale da ballo. Sarà nel Consiglio dei ministri previsto per domani 31 gennaio che si tornerà a discutere sui balli al chiuso, tra le poche attività costrette ancora alla chiusura sostanzialmente totale. Prevista poi la modifica attesa sul Green pass, che non dovrà avere più scadenza per i vaccinati con terza dose. Come riporta il Corriere della Sera, nel governo si punterebbe a una mediazione che riaprirebbe le discoteche per il 15 febbraio. Sarà quello il momento in cui è previsto un calo della curva epidemiologica sufficiente per giustificare anche questo ulteriore allentamento. Ma sul punto ci sarebbe il freno del ministro della Salute, Roberto Speranza, che insisterebbe su una ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) Tornano a sperare in una ripartenza i gestori dellee delle sale da ballo. Sarà nel Consiglio dei ministri previsto per31 gennaio che si tornerà a discutere sui balli al chiuso, tra le poche attività costrette ancora alla chiusura sostanzialmente totale. Prevista poi la modifica attesa sul, che non dovrà avere più scadenza per i vaccinati con terza dose. Come riporta il Corriere della Sera, nelsi punterebbe a una mediazione chebbe leper il 15 febbraio. Sarà quello il momento in cui è previsto un calo della curva epidemiologica sufficiente per giustificare anche questo ulteriorentamento. Ma sul punto ci sarebbe il freno del ministro della Salute, Roberto Speranza, che insisterebbe su una ...

