TAIKO NO TATSUJIN: THE DRUM MASTER disponibile Xbox

Per la prima volta il franchise di Taiko no Tatsujin arriva su Xbox conTAIKO NO TATSUJIN: THE DRUM MASTER, disponibile da oggi per Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC.

Il gioco è anche disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass per Console & PC.

I giocatori di Xbox possono ora scoprire il gioco basato sui famosi tamburi giapponesi Taiko e il suo gameplay basato sulle note di Don & Katsu. Con oltre 70 canzoni disponibili, che coprono tutti i generi, ci sarà da divertirsi sia offline che online, in cui le partite classificate metteranno due giocatori contro per determinare chi ha le migliori abilità come percussionista.







